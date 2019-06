Oculus Connect 6: annunciata le data dell’evento

Oculus ha vissuto un anno di trasformazione, con l’uscita dei suoi visori Quest e Rift S. Con questi due strumenti, l’azienda ha trasformato di fatto la fetta del gaming di fascia alta in una più focalizzata a soddisfare le esigenze dei consumatori tradizionali.

Dopo un anno impegnativo, il braccio VR di Facebook torna in California. Oculus Connect 6, l’evento che riunisce sviluppatori, creatori di contenuti ed esperti di marketing con l’obiettivo di analizzare i progressi tecnologici e del futuro della realtà virtuale, si svolgerà infatti il 25 e 26 settembre al McEnery Convention Center di San Jose.

Oculus ha vissuto un anno di trasformazione, con l’uscita dei suoi visori Quest e Rift S. Il primo fa della libertà di movimento e della facilità di utilizzo i suoi cavalli di battaglia, non avendo bisogno di fili e di un PC per poter funzionare. Il secondo, dal canto suo, è l’erede di Rift, perfezionato in molti aspetti e ancora più potente. Con questi due strumenti, l’azienda ha trasformato di fatto la fetta del gaming di fascia alta in una più focalizzata a soddisfare le esigenze dei consumatori tradizionali. In questo contesto, Oculus Connect 6 offrirà all’azienda l’opportunità di fare passi da gigante sui contenuti e sull’ottimizzazione del software, senza lo spettro delle funzionalità hardware mancanti.

Oculus Connect 6: un momento per pensare in grande

“Con Quest e Rift S che portano più persone verso la realtà virtuale che mai, OC6 è il momento perfetto per pensare in grande, costruire in modo più smart e realizzare il vero potenziale di ciò che stiamo creando insieme”, ha scritto l’azienda in un breve post sul blog.

Per gli sviluppatori, questo potrebbe essere però un incontro controverso, dal momento che il principale prodotto hardware virtuale di Facebook rimane un po’ limitato, visto che solo determinati contenuti sono consentiti nel negozio. Apple, di contro, ha utilizzato le sue risorse negli ultimi due anni per conquistare i migliori sviluppatori di giochi, offrendo però meno supporto economico alle aziende che stanno sperimentando la realtà virtuale per la prima volta.

Nel teaser post, l’azienda sta già evidenziando che uno degli annunci principali riguarderà un titolo di combattimento in prima persona creato da Respawn Entertainment, il produttore di Apex Legends annnunciato durante la IV edizione dell’evento.

