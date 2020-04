I nuovi flagship del produttore cinese puntano ad un mercato premium confermando le velleità di un marchio che si allontana dal panorama low cost

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono i nuovi flagship del produttore cinese della serie 8. Due modelli di fascia alta già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale del brand. Presentati con un ormai usuale lancio in streaming questi smartphone segnano per Pete Lau e soci un definitivo cambio di passo e di posizionamento. La trasformazione e l’ascesa dell’azienda conglomerata alla cinese BBK Electronics (come Oppo, Vivo e RealMe) è iniziata con i modelli della serie 6 e 6T, è stata riconfermata l’anno scorso con il lancio delle linee OnePlus 7 e 7T, ed è arrivata a compimento oggi, con l’annuncio dei modelli OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Non parliamo più di un marchio di smartphone Android a prezzi modici ma di device che vogliono competere con i pesi massimi del settore, in termini di prestazioni e ormai anche di prezzo. Vediamoli nel dettaglio

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, principali specifiche tecniche

OnePlus 8 ha un display da 6,55 pollici e vanta una risoluzione di 1080×2400 pixels e frequenza di aggiornamento a 90Hz. L’indice di precisione del colore restituita dallo schermo è di JNCD 0.4, inoltre è possibile contare sulla piena compatibilità con i contenuti in HDR 10 e 10+.

Il sistema fotografico di OnePlus 8 è composto da tre fotocamere, con la principale da 48 MP basata sul sensore IMX586 Sony. Seguono un obiettivo grandangolare da 16 MP, con una visione ampia di 116 gradi e un sensore da 2MP dedicato alle macro. A bordo è presente il chipset Snapdragon 865 con Modem Snapdragon X55 5G, elemento che garantisce la connettività alle reti mobili di ultima generazione. Due i tagli di memoria disponibili, 8GB+128GB e 12GB+256GB. La batteria è da 4300 mAh, dotata di tecnologia Warp Charge 30T che porta la ricarica al 50% in circa 22 minuti.

OnePlus 8 Pro rappresenta il modello di punta della serie. Lo smartphone è dotato di display QHD+ da 6,78″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità di picco di 1300 nits. OnePlus ha inoltre apportato miglioramenti al display per rendere ogni tocco, scorrimento e transizione più precisi brevettando la tecnologia OnePlus Smooth Chain.

Anche 8 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 865 con modem Qualcomm Snapdragon X55 5G per consentire la connettività alle reti di ultima generazione.

Due i tagli di memoria disponibili anche per il fratello maggiore 8GB+128GB e 12GB+256GB. Il comparto fotografico presenta: una fotocamera principale da 48 MP dotata di un sensore Sony, un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP con un campo visivo completo di 120 gradi, un teleobiettivo con 3x ibrido e zoom digitale 30x e una fotocamera con filtro a colori che regala scatti particolari.

Prezzi come anticipato che non si discostano da quelli dei top di gamma Huawei, Samsung ed iPhone, con le fatidiche 1000 euro sforate sul modello di punta.

OnePlus 8 8/128: 719 Euro – Colorazione Onyx Black e Glacier Green

OnePlus 8 12/256: 819 Euro – Colorazione Glacial Green e Interstellar Glow

OnePlus 8 Pro 8/128: 919 Euro – Colorazione Onyx Black

OnePlus 8 Pro 12/256: 1019 Euro – Colorazione Glacial Green e Ultramarine Blue

