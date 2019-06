Panasonic Lumix S1H: video 6K con un sensore full-frame

La Lumix S1H di Panasonic, una fotocamera full frame in grado di registrare video 6K a 24 fps, sarà disponibile in autunno al prezzo di $4.000

La Panasonic Lumix S1HL vanta un sensore full frame e la capacità di realizzare video fino a 6K. Le fotocamere mirrorless Lumix di Panasonic sono ampiamente considerate come la scelta migliore per chiunque voglia creare un bellissimo video con il budget di un comune mortale. Oggi l’azienda sta spingendo questa reputazione verso un prezzo più alto, anche per via della qualità e della risoluzione (una fotocamera full frame in grado di registrare video 6K a 24 fps), con l’annuncio della Lumix S1H a un prezzo previsto di $4.000. Si tratta in pratica di una nuova versione della Lumix S1, che ha fatto il suo debutto a Photokina l’anno scorso.

Lumix S1H video 6K

La prossima Lumix S1H, il cui lancio è previsto in autunno, si propone come la prima fotocamera full-frame al mondo in grado di girare video 6K/24p con un aspect ratio di 3:2 o 5,9K/30p a 16:9. Oltre ad essere bella di per sé, questo incremento in risoluzione dovrebbe essere di grande aiuto anche per chi usa il 4K, in quanto consente di ritagliare o applicare la stabilizzazione del video senza perdere la qualità dell’immagine. Anche il downsampling a 4K sarà un’opzione disponibile.

Panasonic Lumix S1H pensata per i video

La Lumix S1H di Panasonic offre inoltre il wide dynamic range a 14 stop, che dovrebbe aiutare a catturare dettagli precisi anche nelle sezioni estremamente scure o luminose di una scena. L’azienda non ha ancora specificato se la S1H avrà la stabilizzazione dell’immagine in-body come i modelli S1 e S1R ad alta risoluzione, ma può essere considerata una probabile inclusione per una fotocamera progettata specificamente per l’acquisizione video. Importante anche per coloro che si occupano di video: l’S1H non ha limiti di tempo di registrazione, quindi l’unico vincolo è la capacità della scheda di memoria e dalla batteria della fotocamera.

Anche se il prezzo di $4000 rende la Panasonic Lumix S1H un’apparecchiatura rigorosamente professionale, è comunque una sorpresa positiva per molti che si aspettavano che una macchina fotografica di questo tipo avesse prezzi ancora più alti, nell’ordine dei $6.000.

