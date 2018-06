Arriva Parrot Anafi, un nuovo drone pieghevole chiaramente mirato a competere con la linea Mavic di DJI. Secondo l’azienda francese, il nuovo Drone UAV portatile è il prodotto di due anni di sviluppo, delle richieste degli utenti e dell’osservazione del mondo degli insetti al cui il design si ispira.

Parrot Anafi caratteristiche

Come il Mavic, il leggero drone è pieghevole, per la massima portabilità, in modo che i fotografi possano riporlo dopo l’uso insieme a tutto il resto del loro equipaggiamento da viaggio o semplicemente tenerlo in una tasca della giacca. È dotato di una videocamera HDR 4K e un’unità fissa da 21 megapixel montata su un giunto cardanico.

Parrot Anafi autonomia

Parrot stima che la durata della batteria sia intorno ai 25 minuti – il che è abbastanza per quanto riguarda questa classe di droni. Le batterie possono anche essere sostituite con batterie aggiuntive dal costo moderato. La compagnia afferma inoltre che il drone è il più silenzioso della sua classe. Naturalmente non è del tutto silenzioso, ma il ronzio una volta simile a un tagliaerba è stato ridotto di circa un terzo rispetto ai modelli precedenti dell’azienda.

Parrot Anafi caratteristiche

Il drone ha un controller che si collega a un iPhone o a un dispositivo Android, per visualizzazioni touchscreen tramite l’app FreeFlight 6. Come per la linea Mavic, anche questo modello presenta una serie di diverse modalità di controllo focalizzate sulla ripresa di diversi contenuti della fotocamera, tra cui un’opzione per seguire un soggetto e una modalità selfie.

Parrot Anafi prezzo

Il prezzo sembra centrato. Al prezzo di €699, costa €150 in meno rispetto al concorrente Mavic Air. Anche se, a prima vista, sembra che non sia così avanzato come l’ultimo tentativo di DJI di creare un drone veramente mainstream, il dispositivo è interessante e potremo vederlo presto.

Parrot Anafi uscita

L’Anafi uscirà il 1° luglio e verrà venduto tramite il sito di Parrot, Amazon e altri “rivenditori selezionare”.