Il VoIP nasce nel 1973 come Network Voice Protocol su ArpaNET, ma è solo nel 1995 che diventa una tecnologia disponibile realmente grazie a VocalTec Communication, un’azienda israeliana, che ha brevettato il primo trasmettitore Voice over IP.

Nel 1993 Nasce VocalChat, un software che abilita la comunicazione vocale da un PC a un altro su una rete locale o geografica e VocalChat LAN / WAN, una soluzione hardware e software che consente conversazioni vocali in tempo reale su reti di computer. Nel 1994 è stato aggiunto il supporto per il protocollo Internet e venerdì 10 febbraio 1995 è stato lanciato “Internet Phone” con un articolo del Wall Street Journal da titolo “Hello World! Chat audio su Internet”.