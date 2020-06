“Produzione Italia: la nuova normalità” evento online l’8 luglio alle 15,30

“Produzione Italia: la nuova normalità del sistema produttivo italiano” è l’esclusivo evento streaming creato da Var Group e Digitalic, con la partecipazione di Simone Rugiati, per capire come deve cambiare il comparto industriale, tra digitalizzazione, processi e nuova sicurezza.

Forse sono proprio l’industria e il manifatturiero i comparti che è stato più profondamente colpito dall’emergenza Covid19, tanto che si prevede una diminuzione sostanziale del PIL per l’anno in corso. Il modo di produrre tradizionale ha dimostrato la sua fragilità e limitata flessibilità nel reagire a situazioni impreviste.

Solo la digitalizzazione industriale è in grado di portare i cambiamenti necessari per la ripartenza e rendere facile la trasformazione delle industrie manifatturiere.

La produzione cambia per sempre, scopri come con l’evento online di Var Group e Digitalic, con la partecipazione straordinaria di Simone Rugiati, Chef ed imprenditore.

Produzione Italia: la nuova normalità del sistema produttivo italiano

Idee, esperienze e tecnologie per digitalizzare la produzione. Evento streaming, 8 luglio alle 15:30

I temi di Produzione Italia

Segui l’evento online “Produzione Italia: la nuova normalità del sistema produttivo italiano” affronteremo temi fondamentali per tutte le aziende di produzione:

– La digitalizzazione delle aziende industriali

– La revisione dei processi necessaria per la ripartenza

– Il nuovo assetto necessario

– Revisione della logistica

– Il fenomeno della de-globalizzazione

– Il remote management e monitoring

Interverranno

Francesca Moriani, CEO Var Group

Simone Rugiati, Chef, conduttore televisivo, imprenditore

Davide Grassano, Head of Advisory Var Group

Fabio Falaschi, Head of Business & Industry Solutions Var Group

Fabio Massimo Marchetti, Head of Digital Process Var Group

Lorenzo Anselmi, Digital Transformation Coordinator Eurotubi Europa

Silvio De Rossi, influencer

Presenta Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Segui la diretta social con l’hashtag #ProduzioneItalia

“Produzione Italia: la nuova normalità” evento online l’8 luglio alle 15,30 - Ultima modifica: da