I progetti Kickstarter sono affascinanti, Kickstarter è sempre un gran mix di cose diverse: da un lato, ci sono alcuni dei prodotti più innovativi sulla Terra, tutti in un unico luogo, dall’altro troviamo anche gadget per scattare selfie migliori, ma anche scarpe per cavalli in stile Nike e perfino i prodotti più strani del mondo che magari non hanno alcun futuro

Ma, se si riesce ad andare oltre gli oggetti più strani, alcuni dei quali sono forse veramente inutili, ci sono vere gioielli da scoprire. Si spera solo che vengano effettivamente recapitati dopo l’acquisto, a differenza di alcuni progetti Kickstarter che, dopo aver raccolto la cifra richiesta, non sono mai arrivati a destinazione.

I progetti Kickstarter più interessanti del 2018

Wakē v2

Wakēè uno di quei progetti Kickstarter che risolve un problema a cui chiunque condivida un letto va incontro: le sveglie. Quando la sveglia del mattino si accende, inevitabilmente sveglia anche il tuo partner, non c’è proprio modo di aggirare la cosa.

Wakē risolve il problema con una luce montata sulla testiera che utilizza il rilevamento della temperatura a infrarossi per determinare dove ci si trova nel letto, quindi ruotare verso la persona che deve svegliarsi; una volta trovato l’individuo a cui la sveglia è destinata, dirige un tripudio di luce verso il viso della persona indicata per aiutare a svegliarlo. Meglio ancora, c’è anche un set di altoparlanti parametrici che fasci di suono direttamente verso una singola persona, producendo un tono udibile solo alla persona che deve svegliarsi.

Cuscino regolabile Podoon

Parlando dello stare a letto, è il momento di scoprire un progetto Kickstarter vuole innovare un oggetto che sembra non essere stato aggiornato da decenni: il cuscino.

Podoon ha creato un cuscino che regola automaticamente la sua altezza mentre ci si muove durante la notte, espandendosi e contraendosi quando ci si muove dall’assetto supino stomaco, al fianco, etc… In tal modo, la testa è sempre all’altezza perfetta, assicurando che la colonna vertebrale sia correttamente allineata all’assetto ottimale.

LeviZen

LeviZen è una di quelle cose di cui assolutamente non abbiamo bisogno, ma questo non ci impedisce di desiderarlo, uno di quei progetti Kickstarter che sorprende.

L’accessorio da scrivania super minimal è realizzato in un lussuoso legno noce e porta l’esperienza della gravità zero sulla scrivania, ma non per la persona, ovviamente, ma per l’acqua. LeviZen è un levitatore che sospende gocce d’acqua tra le superfici utilizzando onde sonore di frequenza inaudibili ed è impossibile non volerne uno.

Rhino Arc II

Rhino’s Arc II è un assistente robotizzato per telecamera che offre il controllo del movimento completo tramite joystick (o automatizzato), inclusa la rotazione a 4 assi e la funzionalità di scorrimento. È lo strumento perfetto per le interviste, la fotografia in time-lapse e il b-roll senza un sacco di accessori.

Per gli spazi ristretti, si può utilizzare l’Arc II anche con il un dispositivo iOS anziché con i joystick. Tra i progetti Kickstarter per il video.

Silo

Silo è un sistema di conservazione degli alimenti connesso che, dice l’inventore, mantiene il cibo più fresco fino a cinque volte più a lungo. Al suo interno, Silo è un semplice sistema di chiusura sottovuoto che rimuove l’aria dai suoi contenitori dedicati. Tra i progetti Kickstarter più semplici, ma anche più efficaci.

Spyra One

Tra i progetti Kickstarter più divertenti c’è Spyra è una pistola ad acqua a ricarica automatica che non si affida ai metodi pompa e spray delle pistole ad acqua del passato, invece, basta immergerlo in acqua, attendere circa 14 secondi per un completo riempimento e iniziare a infastidire i gli amici con uno spruzzo d’acqua da 30 ml (circa le dimensioni di un bicchierino). Piuttosto che i grandi flussi d’acqua sparati da altri prpdotti, si tratta di una singola esplosione controllata più simile a una pallottola che a uno spray.

Questa ennesima pistola ad acqua è, bisogna dire, decisamente precisa.

La sfera dell’universo, la Universe Sphere

Questo è un altro fantastico accessorio desktop, uno dei progetti Kickstarter più affascinanti. La Universe Sphere racchiude più di 200.000 stelle in un globo di vetro di 8 cm, formando una replica della Via Lattea che può tranquillamente risiedere nel tuo spazio di lavoro.

I creatori della Universe Sphere hanno fatto un sacco di ricerche per arrivare alla minuscola sfera, inclusa una ricerca sulle prime misurazioni dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per ottenere una scala adeguata e la consulenza di un professore di astrofisica a Rotterdam, in Olanda.

Sound Reactive LED Mask

Secondo la pagina del prodotto, la prima maschera è stata introdotta più di 9000 anni fa e utilizzata per nascondere o rivelare un tratto della personalità. Questa maschera vuole fare il contrario e valorizza le qualità artistiche di ogni persona che ne indossa una.

Le maschere sono indossabili, pieghevoli e completamente regolabili. Ciascuno utilizza un modulatore al litio sensibile al suono per controllare uno strato di inchiostro fosforoso che cambia continuamente per creare effetti davvero fantastici. Un progetto Kickstarter visionario!

FT Aviator Drone Flight Controller

Uno dei progetto di Kickstarter che è già stato “consacrato” infatti è il Vincitore di un premio per l’innovazione CES 2019, FT Drone Flight Controller FT Aviator è la risposta alla mancanza di precisione e controllo offerti dalla maggior parte dei controller per droni. È stato progettato da un astronauta e ispirato al joystick per il controllo del volo all’interno degli aerei di linea, portando la gioia di volare con una sola mano a chiunque abbia un drone.

Progettato per essere completamente compatibile con quasi tutti i droni DJI, il controller di volo funziona in modo nativo con l’antenna DJI e l’app Fluidity per Android e iOS.

Pivo

Ultimo, ma non meno importante, ecco uno dei progetti Kickstarter più interessanti del 2018.

Pivo è come un assistente interattivo intelligente per fotografi e filmaker con smartphone, è dotato di una base rotante che tiene lo smartphone nel telaio. Mentre bastoni selfie e gymbals richiedono all’utente di azionare la fotocamera (o tenere il bastone selfie) con la mano, Pivo offre un modo migliore per filmare se stessi, consentendo alla base rotante di seguirti quando si esce dall’inquadratura. È come avere sempre un operatore video con te.