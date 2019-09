Una delle feature più richieste dai creatori di contenuti di Instagram era la possibilità di poter programmare i post e ora si potrà fare con il tool di Facebook, Creator Studio

Facebook ha rilasciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per Creator Studio che consente ai titolari di account aziendali di programmare post di Instagram da desktop oltre ai video IGTV. Alla IBC 2019 di Amsterdam il gigante dei social ha svelato gli aggiornamenti in arrivo e uno dei più importanti e attesi dai publisher di tutto il mondo era proprio quella di avere la possibilità di pubblicare e programmare post da desktop, sia su Instagram che su IGTV.

Fino ad oggi si potevano pubblicare contenuti nel social network, però solamente attraverso strumenti di terzi parti, spesso a pagamento. Il lancio dello strumento Creator Studio era avvenuto lo scorso agosto, offrendo ai publisher la possibilità di gestire e pubblicare contenuti su Facebook. E già a dicembre si parlava di test sull’inserimento di Instagram in questo tool. L’aggiornamento di Creator Studio ora è ufficiale e si potranno programmare post di Instagram addirittura con sei mesi di anticipo dall’effettiva data di pubblicazione oltre a video e video IGTV.

Per programmare i post di Instagram è necessario utilizzare il Creator Studio (basta cliccare sul tool in alto tra le funzioni), che permette di gestire, analizzare, programmare post su Facebook già da diversi mesi. Ma attenzione. Bisogna avere una pagina aziendale!

Quindi:

Tenete presente che gli account Instagram collegati alle Pagine Facebook possono essere gestiti da chiunque abbia un ruolo su tali Pagine, quindi ricorda sempre di valutare ed eventualmente aggiornare i ruoli degli utenti tramite Business Manager.

A questo punto:

Opzione n. 1: se gestisci una pagina Facebook già connessa all’account Instagram che desideri utilizzare in Creator Studio, fai clic per collegarti a quella pagina.

Opzione n. 2: se non gestisci già una pagina Facebook collegata a un account Instagram, fai clic su “Connetti a Instagram”. Quindi segui le istruzioni per accedere all’account Instagram che desideri connettere.

Opzione n. 3: se gestisci una pagina Facebook collegata a un account Instagram, ma desideri utilizzare un altro account Instagram che non vedi nell’elenco, fai clic su “Connetti un altro account Instagram” e segui le istruzioni.

Opzione n. 4: se hai già più account Instagram collegati alla tua pagina o alle tue pagine Facebook e desideri gestirli in Creator Studio, fai clic su “Continua con account collegati“.

Come usare Instagram Creator Studio

Dopo aver collegato il tuo account Instagram a Creator Studio, puoi gestire tutti i post di Instagram (inclusa la possibilità di programmare post di Instagram) e ottenere informazioni sulle performance (like, click…).

La scheda Libreria di Contenuti di Creator Studio offre una panoramica di tutti i post di video, foto, carosello, storie e IGTV di Instagram.

Puoi anche fare clic su uno degli elementi nell’elenco per una visione più dettagliata del contenuto e delle sue performance. Incluso approfondimenti su quante persone hanno visto il post, dove hanno visto il post, come hanno interagito con il post e quali azioni le persone hanno intrapreso quando si sono interessate del post.

Ma la funzione più importante e attesa è il “Crea post”.

Dopo aver selezionato “Feed di Instagram”, si aprirà una finestra sulla destra dello schermo in cui è possibile caricare l’immagine (o le immagini nel caso di post di carosello), scrivere la didascalia e aggiungere una posizione.

Potrai anche ritagliare le tue immagini in diverse dimensioni. E quando avrai completato fai clic sulla freccia del pulsante Pubblica e seleziona “Pianifica”.

Il consiglio? Quello di utilizzare Creator Studio per i post singoli che devi programmare, come i video IGTV. Video IGTV non sono attualmente disponibili nell’API di Instagram, quindi Creator Studio è l’unico posto dove puoi eventualmente pianificare i video IGTV.

Cosa non si può fare adesso su Creator Studio. Innanzitutto gestire i commenti alle foto o ai video e non si può pubblicare la foto o il video su più piattaforme social. Inoltre non esiste una libreria multimediale in cui organizzare tutte le tue foto e i video. Ma Creator Studio nella sua semplicità darà sicuramente un grande aiuto ne siamo certi.