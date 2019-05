Ufficiale: ci sarà la pubblicità su WhatsApp dal 2020

Facebook ha deciso di ampliare il proprio marketing inserendo la pubblicità su WhatsApp. Dall’anno prossimo, nella sezione Status vedremo quindi anche annunci pubblicitari.

Avete presente l’episodio di Black Mirror in cui nessuno può andare a dormire senza aver prima guardato un annuncio proiettato sulle pareti della sua camera da letto? Bene, oggi, con l’arrivo della pubblicità su WhatsApp, siamo un passo più vicini a quella realtà. Ad annunciarlo è Facebook, che ha confermato che nel 2020 nella sezione Status della app di messaggistica, compariranno degli annunci sponsorizzati. I messaggi pubblicitari, quindi, non andranno a interrompere le chat, ma saranno visibili solo nella sezione gemella delle Storie di Instagram (che ha inserito la pubblicità nelle sue Stories già dal 2016). Questa mossa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di integrazione tra WhatsApp, Messenger e Instagram.

L’azienda ha dato la notizia nel corso dell’annuale Marketing Summit di Facebook di Rotterdam questa settimana. All’evento era presente Olivier Ponteville dell’agenzia di marketing digitale Be Connect, che ha avuto modo di fotografare diverse slide che mostravano l’aspetto degli annunci nell’app e di condividerle su Twitter.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj — Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) May 21, 2019

Pubblicità su WhatsApp: ecco come sarà

Come si vede nella foto (condivisa anche da Matt Navarra), le ad di Status sembrano occupare l’intero schermo, esattamente come negli status standard di WhatsApp. L’unica differenza è che, invece del nome contatto nella parte superiore dello schermo, viene invece mostrato il nome dell’azienda. Per avere ulteriori informazioni sul prodotto o sul servizio pubblicizzato nell’annuncio, basta scorrere verso l’alto.

In realtà, WhatsApp aveva confermato che le pubblicità sarebbero arrivate sulla piattaforma già mesi fa, quindi di per sé l’annuncio non è una sorpresa. Al contrario, sorprende che questa funzione non sia ancora pronta per essere rilasciata per iOS e Android.

Le altre novità annunciate per WhatsApp

Oltre agli annunci, WhatsApp ha anche mostrato formati di messaggistica più ricchi di contenuti per gli utenti di WhatsApp for Business e l’integrazione del catalogo di prodotti WhatsApp con Facebook Business Manager.

