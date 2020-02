QNAP presenta KoiMeeter, la nuova soluzione intelligente per conferenze video

Un’applicazione con un pacchetto di funzioni intelligenti per comunicazioni a distanza sempre più facili ed efficienti

QNAP aggiunge un nuovo tassello alla sua offerta di soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, andando a presidiare, con il lancio dell’applicazione KoiMeeter, anche il settore delle video conferenze per NAS. I tradizionali sistemi per le video conferenze sono spesso costosi, al punto che “le aziende adottano dei sistemi di chiamata video solo in alcune sale riunione, causando così una eccessiva prenotazione di tali sale per conferenze video”, dichiara Dylan Lin, Product Manager dell’azienda taiwanese. KoiMeeter nasce proprio per rispondere alle esigenze di comunicazione a distanza delle aziende, di ogni dimensione dall’enterprise alle PMI, fino agli studi professionali, con l’intento di offrire una soluzione di qualità, a costi non esorbitanti, per migliorare e semplificare la collaborazione dei team di azienda. “Con KoiMeeter – prosegue Dylan Lin – gli utenti possono creare un sistema per conferenze video su cloud gestito da AI affidabile, semplicemente utilizzando un NAS con HDMI per il collegamento alla TV”.

QNAP KoiMeeter Semplice da utilizzare e intelligente

Proprio la semplicità è uno dei punti di forza della nuova applicazione, come sottolineato da Dylan Lin: una volta installata l’applicazione sul QNAP NAS, per configurare il sistema per la video conferenza, basta collegare da un lato videocamere e microfoni compatibili al NAS tramite un cavo USB e dall’altro il NAS alla TV con un cavo HDMI. Con KoiMeeter è inoltre possibile non solo chiamare un altro dispositivo KoiMeeter ma anche altri sistemi SIP compatibili (come Avaya o Polycom).

L’applicazione si arricchisce poi di un pacchetto di funzioni intelligenti che rendono ancora più efficaci le comunicazioni e la gestione delle video conferenze. A cominciare dalla funzione di presentazione wireless che consente ai presentatori di condividere il proprio schermo su una TV mediante un browser web, eliminando la necessità di ulteriori proiettori wireless, dongle o software. Dall’altro lato i partecipanti a una riunione potranno utilizzare la funzione Insight View per visualizzare la schermata di presentazione direttamente sui propri computer, evitando angoli ciechi e visioni ostruite durante le riunioni importanti. KoiMeeter integra inoltre le funzioni AI smart, inclusa la trascrizione audio, la traduzione in tempo reale per le riunioni con personale multinazionale e la funzione di riduzione dei rumori AI, per rendere le comunicazioni più nitide. Le registrazioni della riunione possono essere archiviate direttamente su KoiMeeter per uso futuro.

QNAP KoiMeeter disponibilità e compatibilità

KoiMeeter può essere scaricata da QTS App Center; grazie al piano base integrato, gli utenti possono avviare immediatamente le riunioni con chiamata video o acquistare una licenza per usare altre funzioni avanzate.

L’applicazione può essere usata con videocamere a 180°, microfoni Bluetooth di partner strategici come Jabra e alcune videocamere Logitech. È infine in via di sviluppo una versione mobile di KoiMeeter che sarà rilasciata a breve in modo da rendere più semplice agli utenti la partecipazione alle riunioni con i propri dispositivi mobile, sempre e ovunque.

