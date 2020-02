QVR Face, la soluzione smart di QNAP per il riconoscimento dei volti

QVR Face la soluzione con AI avanzata per immagini e analisi video in tempo reale sono le key features della nuova soluzione di QNAP

QNAP Systems, Inc. presenta oggi QVR Face, la nuova soluzione smart per il riconoscimento dei volti basata su NAS. L’applicazione si aggiunge all’ecosistema di soluzioni Network-attached Storage e di sorveglianza video offerta dall’azienda di Taipei, con l’obiettivo di offrire ai propri utenti un sistema semplice ed economico ma al tempo stesso prestazionale. Grazie alla elevata capacità di calcolo dei NAS QNAP, “il sistema per il riconoscimento dei volti intelligente QVR Face – sottolinea Jason Tsai, Product Manager di QNAP – richiede solo un NAS per la configurazione, senza altri servizi di calcolo cloud o schede di accelerazione di calcolo aggiuntive” e ciò si traduce in una riduzione dei costi generali di implementazione del sistema. Si tratta inoltre di una soluzione flessibile capace di adattarsi alle esigenze dei clienti siano essi uffici aziendali, complessi residenziali, istituti di ricerca o negozi retail.

QVR Face: analisi dei volti in real time grazie all’AI

QVR Face integra la tecnologia AI avanzata per immagini applicandola all’analisi video in tempo reale per qualsiasi flusso in streaming live da videocamere RTSP o anche per registrazioni salvate sul NAS. Le analisi video offerte da QVR Face possono quindi essere utilizzate per la configurazione di profili, gruppi e notifiche degli eventi per il riconoscimento immediato dei volti. È possibile usare i risultati delle analisi video anche per creare elenchi di utenti non autorizzati o elenchi VIP.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle informazioni raccolte da QVR Face, Jason Tsai spiega che “le analisi video di QVR Face e i profili registrati vengono salvati direttamente sul NAS con un meccanismo di protezione dei dati che garantisce la privacy dei dati sul riconoscimento dei volti e la sicurezza”.

Con queste caratteristiche, QVR Face è una soluzione ideale per la gestione automatica degli accessi alle porte, la gestione dei visitatori, e i servizi smart retail. I partner di terze parti possono usare i dati dell’analisi dei volti di QVR Face (inclusi eventi, notifiche metadati e risultati) tramite le API per abilitare la gestione automatica dei servizi, come ad esempio i sistemi di accesso fisico, i sistemi di identificazione degli utenti o i sistemi di digital signage.

QVR Face: Versioni e disponibilità

La soluzione per il riconoscimento dei volti intelligente QVR Face può essere scaricata da QTS App Center ed è disponibile in due versioni, Lite e Tiger (capaci di identificare i volti a una distanza massima rispettivamente di 1,5m e di 3,5m), tra cui scegliere in base agli scenari di applicazione, le funzioni richieste ed il budget disponibile. Per maggiori informazioni sul prodotto e per visualizzare la linea completa di prodotti QNAP NAS, è possibile visitare www.qnap.com.

