Da 0 a 100% in 34 minuti con una SuperDart da 65 W, quattro fotocamere Sony e display Super Amoled, il tutto sotto i 300 euro

Realme 7 e 7 Pro sono ufficiali in Italia. Si tratta di dispositivi interessanti soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. I due terminali si inseriscono sulla scia della serie 6, con una rivisitazione estetica della cover posteriore, qualche ritocco alle specifiche tecniche e altre piccole differenze. Di fatto lo spin-off del colosso cinese Oppo, brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, punta ancora su fotocamere all’avanguardia e lancia la tecnologia di ricarica più veloce nel suo segmento di prezzo. Vediamo le specifiche tecniche e i prezzi dei due nuovi smartphone.

Realme 7 Pro

Lo smartphone di punta è la versione Pro. La tecnologia di punta è senza dubbio la ricarica rapida SuperDart da 65W, che l’azienda cinese definisce “la più veloce d’Europa”. Questo smartphone può ricaricare fino al 13% in soli 3 minuti e al 100% in 34 minuti. Altro focus importante è quello dell’imaging.

Il Realme 7 Pro ha un set-up di fotocamere che comprende la più recente fotocamera principale da 64MP alimentata dal sensore Sony IMX682, una lente ultra-grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro e un obiettivo ritratto in bianco e nero e molte altre caratteristiche. Ha anche la fotocamera frontale da 32MP ad alta risoluzione, in grado di catturare selfie luminosi anche di notte grazie alla sua modalità Super Nightscape.

Rimane lo stesso il SoC, in questo caso il collaudato Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125, 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver e GPU Adreno 618), ma ci sono novità interessanti sul fronte dello schermo, che ora adotta un pannello Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, con sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Il pannello gira in modo classico a 60 Hz, rinunciando quindi ai 90 Hz dell’LCD del modello precedente.

Infine il prezzo. Il realme 7 Pro (disponibile dal 13 ottobre su Amazon, Unieuro e realme.com) 8GB+128GB a 319.90. Solo per il 13 e 14 ottobre a 289,90 euro in una promo flash sales su Amazon, Unieuro e realme.com.

Realme 7

Scendendo di categoria c’è il Realme 7. Progettato per essere un potente dispositivo da gioco, è il primo cellulare al mondo ad adottare il processore Helio G95. La notizia è che effettua un netto taglio di prezzo rispetto al modello precedente: 179,90 € per il modello base 4GB+64GB, a differenza dei 229,90 € di listino di realme 6 nella stessa configurazione. Ma il ribasso al prezzo non ne ha diminuito la scheda tecnica.

Il cuore è un MediaTek Helio G95 (MT6785V/CD) octa-core in configurazione big.LITTLE con 2 core ARM Cortex A76 e 6 core ARM Cortex A55, con frequenze di clock massime – rispettivamente – di 2,05 GHz e 2,00 GHz. Lo smartphone, che dispone di una Quad Camera con AI da 48MP, suite di filtri notturni e fotocamera frontale da 16MP, ha una corposa batteria da 5000mAh e dispone della tecnologia di ricarica rapida da 30W, raggiungendo il 50% di carica in 26 minuti.

Realme 7 arriva in due colori: Mist White e Mist Blue. Sarà disponibile in pre-ordine dal 13 ottobre e in vendita dal 21 ottobre su Amazon, Unieuro e realme.com in queste configurazioni: 4GB+64GB a 179.90 euro, 6GB+64GB a 199.90 euro, 8GB+128GB a 259.90 euro.

