Realme 8 Pro, un mix di caratteristiche premium e prezzo interessante

La società di Shenzhen, lancia uno smartphone di fascia media con piccole novità, ma una rilevante su tutte, la fotocamera da 108 megapixel

Realme 8 Pro torna a proporre un mix di caratteristiche premium e prezzo interessante, uniti a un’estetica che sa farsi notare. Decisamente più bello del modello precedente, realme 8 Pro propone la sua stessa piattaforma hardware, adottando però un modulo con fotocamera da 108 megapixel e funzionalità avanzate, tra cui l’incredibile modalità per riprendere timelapse notturni.

Quanto all’usabilità c’è la ricarica SuperDart da 50 W per la batteria da 4500 mAh che permette di caricare la batteria da 4500mAh da 0 a 100% in 47 minuti dichiarati. Utilizzando la tecnologia della pompa di carica ad alta tensione, SuperDart da 50 W assicura un’efficienza energetica della carica pari dal 97% e supporta la protezione della carica a cinque livelli. Siete a corto di batteria? Con la modalità di super risparmio energetico abilitata, il 5% della batteria può durare 32 ore in standby o 98 minuti in chiamata.

E ancora: realme 8 Pro ha un display Super Amoled Full HD da 6,4 pollici, con una frequenza di campionamento del tocco a 180Hz. La luminosità può raggiungere 1000 nit quando esposta alla luce diretta del sole e supporta anche il DC-like Dimming. Realme 8 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core a 8nm che certo non è il top ma garantisce sicuramente dei consumi ridotti. Lo smartphone vanta anche la certificazione Hi-Res Audio ed è dotato di Dual SIM Dual Standby e memoria espandibile fino a 256 GB.

Il realme Pro 8, dal nuovo design denominato AG-Crystal (176 grammi, super sottile con i suoi 8,1 mm di spessore e una trama del cristallo naturale su retro) fa scelte importanti in chiave privacy nella personalizzazione del software: il nuovo prodotto di realme è dotato della nuova realme UI 2.0, che supporta la personalizzazione del colore del tema sulla barra di notifica, i pulsanti di scelta rapida, l’impostazione delle icone dell’interfaccia e molte altre funzionalità tra cui tre opzioni di modalità dark. Il nuovo Spazio di gioco può bloccare la luminosità dello schermo e impostare una rete a doppio canale per garantire la stabilità della rete stessa; inoltre, può bloccare avvisi, notifiche e chiamate in entrata.

Il nuovo Spazio privato consente agli utenti di nascondere le app e i file con una password. La funzione Security Shield permette di proteggere i pagamenti e monitora le autorizzazioni delle app. realme UI 2.0 ha anche migliorato l’utilizzo delle risorse di sistema del 45%, secondo i dati di realme lab, e il tempo di avvio delle app è stato ridotto del 23,63%.

