Il gaming phone di Nubia vanta caratteristiche impressionanti oltre ad essere dotato di una ventola integrata e raffreddamento a liquido

Nubia è stata una delle prime aziende ad avere un sub-marchio dedicato solo agli smartphone da gioco. E con il Red Magic 5G, riesce a portare a casa un paio di imprese di cui può vantarsi. Annunciato durante un evento in Cina il un nuovo smartphone gaming della serie Red Magic è il primo ad offrire la connettività 5G, oltre a mostrare un aspetto notevolmente diverso rispetto ai predecessori. Sul retro si trova un’impronta ‘X’ e una striscia che di fatto include tre fotocamere e il marchio “Red Magic”. Ma del resto Red Magic è conosciuto per design audaci, specifiche potenti, display ad alta frequenza di aggiornamento e batterie giganti. Ed il Red Magic 5G migliora su tutti questi aspetti.

Specifiche di Red Magic 5G

Red Magic 5G vanta la più alta frequenza di aggiornamento dello schermo sul mercato a 144Hz a fianco del più recente chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 865, fino a 16GB di RAM e 256GB di storage UFS 3.0, connettività 5G dual-mode e un 64MP fotocamera principale.

Il telefono vanta un sofisticato sistema di raffreddamento ad aria attiva che combina una ventola rotante con una camera del dissipatore di calore, che secondo Nubia può ridurre la temperatura della CPU fino a 18 ° C. La soluzione di raffreddamento si attiva anche mentre il telefono si sta caricando alla velocità massima di 55 W per evitare problemi di surriscaldamento e garantire ricariche ancora più veloci.

Red Magic 5G è dotato di un pannello AMOLED da 6,65 pollici FHD + (2340×1080 pixel) con elegante cornice superiore e inferiore. Nella parte superiore è presente una fotocamera selfie da 8 MP e uno scanner di impronte digitali ottico incorporato. La frequenza di aggiornamento di 144Hz è accompagnata da un rilevamento tattile a 240Hz che dovrebbe garantire un’interazione fluida e un gioco fluido sui titoli supportati.

Il chipset Snapdragon 865 si trova al timone accanto al modem X55. La RAM varia da 8 GB a 16 GB mentre lo spazio di archiviazione è del tipo UFS 3.0 veloce: inizia a 128 GB e raggiunge il massimo a 256 GB.

Per quanto riguarda le fotocamere, il gaming phone ne ha tre sul retro. La fotocamera principale è il sensore Sony IMX686 da 64 MP f / 1.8, accompagnata da uno snapper ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Non sarebbe un vero telefono da gioco senza alcuni stravaganti effetti di luce e il Red Magic 5G racchiude un pannello luminoso RGB.

Per mantenere attive le sessioni di gioco, il Red Magic 5G funziona con una batteria da 4.500 mAh. Per la ricarica, supporta una ricarica rapida fino a 55 W (5,5 V, 10 A), nonché Quick Charge 4.0 e USB PD 3.0. Si dice che una ricarica di 15 minuti riempia la batteria del 56%, con una ricarica completa che richiede circa 40 minuti.

Red Magic 5G, prezzi e uscita

Il gaming phone di Nubia verrà lanciato nei colori Black, Mars Red e Cyber ​​Neon e in Limited Edition trasparente. I preordini in Cina sono già in corso, mentre le prime vendite inizieranno il 19 marzo. Ci sono anche piani per un rilascio globale entro aprile. I prezzi del telefono in Cina partono da circa 500 € e arrivano a 700 € per la versione da 16GB. Non ci sono ancora informazioni circa l’uscita in Europa.

