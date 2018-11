Hai un amico, un marito, una moglie o un familiare che è vero nerd o un programmatore e non sai mai cosa regalargli per Natale, San Valentino o per il compleanno? Non sei solo! Attenzione però, i regali geek per i programmatori e nerd possono essere difficili da trovare .

Ogni programmatore è diverso, ovviamente, e non esiste un regalo adatto a tutti, ma ci sono alte probabilità che una buona parte di programmatori apprezzerà almeno una delle idee regalo qui sotto riportate.

1. Regali geek: anatra di gomma

No, non è uno scherzo! C’è un fenomeno ben noto tra i programmatori chiamato “rubber duck debugging”: quando il codice non funziona correttamente e il programmatore non riesce a capire perché, spiegano il loro codice riga per riga a un’anatra di gomma (o qualsiasi oggetto inanimato) e il più delle volte diventa chiaro dove si trova il problema.

Anche se questa Bath Rubber Ducky è il regalo più economico in questa lista, potrebbe benissimo essere il più utile e pratico di tutti.

2. Regali geek: libro di puzzle per programmatori

La programmazione riguarda la logica, quindi quale modo migliore di esercitare la mente che con i puzzle logici? Il taccuino per i rompicapo del programmatore contiene 100 puzzle impegnativi. È un grande regalo perché enfatizza l’aspetto migliore della programmazione evitando gli stereotipi.

3. Regali geek: mangia, dormi, programma – la tazza

Per colleghi e conoscenti per cui potresti non volere un regalo troppo personale, perché non una tazza? Tutti i programmatori bevono caffè, tè o acqua, quindi è un regalo estremamente pratico e la tazza Eat Sleep Code offre un tocco da programmatore sufficiente senza cadere in un design imbarazzante o sfacciato.

4. Regali geek – Raspberry Pi

Un Raspberry Pi è, in poche parole, nient’altro che un computer dalle dimensioni di una carta di credito. L’ultimo uscito è il Raspberry Pi 3 Modello B+, che è dotato di molte specifiche e caratteristiche. Il suo scopo? Puoi scrivere programmi ed eseguirli sul Raspberry Pi, trasformandolo in un server multimediale, una console di gioco retro o persino una fotocamera per time-lapse.

È uno dei migliori hobby per un programmatore perché le possibilità sono infinite.

5. Regali geek – Arduino

Un kit Arduino è come un set di Lego per adulti e comprende tutti i tipi di circuiti e componenti elettronici che possono essere messi insieme e codificati per fare cose interessanti. Mentre i Raspberry Pi sono utilizzati di più per progetti basati su software, i kit Arduino sono più utilizzati per progetti basati su hardware.

Iniziare può essere difficile, quindi consigliamo di acquistare qualcosa come l’Elegoo Mega 2560 Starter Kit come regalo.

6. Regali geek – Occhiali per computer

Si è letto molto su schermi digitali che disturbano il sonno e tutto si riduce alla luce blu emessa dagli schermi moderni e ai suoi effetti sulla produzione di melatonina. Alcune app possono ridurre l’emissione di luce blu, ma molti programmatori non se sono ancora attivati per proteggersi. Ecco perché questi occhiali Gunnar Optiks PPK sono fantastici: sono convenienti e funzionano davvero!

7. Regali geek – Tastiera meccanica

Le tastiere meccaniche sono eccellenti per chiunque trascorra il giorno a digitare, inclusi i programmatori; possono essere costose, ma valgono il loro prezzo: semplicemente sono più godibili da usare, e quel tipo di miglioramento può avere enormi effetti sulla produttività.

8. Regali geek – Cuffie con isolamento acustico

Non c’è niente di peggio che provare a lavorare (e programmare) ma non riuscire a concentrarsi a causa dei rumori che ti circondano: servono cuffie con isolamento acustico e una delle migliori opzioni di qualità, più comode e più efficaci è l’Audio-Technica ATH-M50x.

9. Lampada per terapia luminosa

Un problema che molti programmatori devono affrontare è la mancanza di esposizione al sole; non che siano antisociali o cose del genere, ma proprio come qualsiasi altro tipo di impiegato, la professione viene prima e la maggior parte delle ore si passano in ufficio o in casa davanti a un computer. Questo può effettivamente portare a problemi come il burnout o la depressione stagionale e non è divertente.

Le lampade per la terapia della luce possono aiutare. Sono progettati per imitare la luce solare, consentendo ai programmatori di coglierne i benefici mentre sono alla loro scrivania.

10. Regali geek – Drone programmabile

Poche cose sono divertenti come giocare con un drone (un quadricottero in particolare). Il drone Parrot AR.Drone 2.0 è uno dei pochi droni con percorsi e azioni di volo programmabili. Oppure il modello più recente della famiglia è il Parrot SA Mambo FPV Mini Drone.

Se il budget a disposizione lo consente si può scegliere anche un’opzione di fascia più alta, ad esempio citiamo il DJI Mavic Air

11. Regali geek – Lego Mindstorms

Sebbene commercializzati per i bambini, i Lego Mindstorms possono essere altrettanto divertenti per gli adulti. Il kit di robot Lego Mindstorms EV3 è dotato di pulsanti, motore, connettività Internet, sensori, telecomando e molto altro. Usando lo scripting drag-and-drop, puoi far fare al robot tutti i tipi di azioni. Il kit viene fornito con cinque istruzioni robot, ma è possibile personalizzarlo e creare i propri robot una volta che ci si è abituati come funziona.

12. Regali geek – Caffettiera programmabile via app

Da oggi lo smartphone può preparare un caffè perfetto. In quanto anche le macchine da caffè diventano connesse e intelligenti. Un esempio è la Nespresso Prodigio, comandata via bluetooth dallo smartphone. Permette di controllare l’erogazione e la scorta di caffè con l’app.

13. Regali geek – Borsa per laptop

Se il tuo ipotetico amico tecnologico programma su un laptop, allora una borsa per laptop di alta qualità può essere un’aggiunta straordinaria al suo kit da lavoro. Avrai bisogno di una borsa fatta di materiali di alta qualità e robusti, grande abbastanza per contenere un laptop da 15 pollici, con spazio extra e tasche per notebook, telefoni, tablet e forse anche una tastiera e un mouse.

14. Scrivania regolabile

Sedersi davanti a un computer ogni giorno può avere effetti devastanti sulla salute, inclusa una cattiva postura che porta a tutti i tipi di disturbi fisici. I posti in piedi sono migliori, ma stare in piedi tutto il giorno ha anche i suoi problemi. È meglio alternare tra entrambe le posizioni.

Un tavolo regolabile è uno dei migliori investimenti che un lavoratore possa fare, rendendolo uno dei migliori regali che puoi offrire. Il VARIDESK Adjustable Standing Desk è amato da molti, altamente personalizzabile . Per qualcosa di leggermente più economico ma altrettanto solido, puoi procurarti Ergotron WorkFit-TL.

15. Abbonamento a Treehouse

Treehouse è una biblioteca di corsi online con una forte inclinazione verso la programmazione. Con oltre 1.000 video e sfide relativi allo sviluppo web, allo sviluppo mobile, allo sviluppo di giochi e altro ancora, c’è sempre qualcosa di nuovo da apprendere sia per i principianti che per i veterani. È un modo eccellente per espandere le proprie capacità di programmazione.

Treehouse, però, non è gratuito: un piano per utente singolo costa $25 al mese, tuttavia, è possibile contattare l’assistenza di Treehouse e chiedere informazioni su un buono regalo. In questo modo puoi regalare al tuo programmatore un paio di mesi di accesso, durante i quali poter apprendere illimitatamente.