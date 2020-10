Ricercare una canzone su Spotify senza conoscere il titolo, ora si può

Una funzione molto utile per gli utenti, nel caso in cui non si conosca né il titolo né l’artista del brano

Ricercare una canzone su Spotify sarà da ora possibile anche senza conoscere il titolo o l’autore del brano. Sul servizio di musica in streaming sarà infatti possibile fare la ricerca direttamente dal testo. Uno degli sviluppatori di Spotify ha rivelato attraverso un tweet che gli utenti potranno inserire i testi nel campo di ricerca dell’app per trovare i brani che cercano, qualcosa che Apple Music permette di fare dalla fine del 2018. Un’operazione che in molti già facevano utilizzando i motori di ricerca sul web, e che da ora diventa disponibile direttamente sull’app.

My team just shipped something on iOS and Android – now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Dallo screenshot riportato sopra, i brani che comprendono il testo inserito avranno un’apposita etichetta (lyrics match); verranno visualizzati insieme ad altri possibili risultati, quindi è necessario tenere d’occhio quelli con l’etichetta sottostante qualora si stesse cercando un brano attraverso il testo.

Con l’introduzione della funzione per ricercare una canzone su Spotify tramite il testo, gli utenti potranno usufruire di questo passaggio direttamente all’interno della piattaforma, in modo estremamente immediato e semplice. La barra di ricerca infatti resta la stessa utilizzata per i titoli delle canzoni e per gli artisti ma al posto di immettere questi dettagli andrà semplicemente digitata la porzione di testo che si ricorda memoria dopo un ascolto distratto. In questo modo verrà effettuata una ricerca tra tutte le canzoni che presentano le parole digitate e l’utente potrà visualizzare il brano o i brani che le contengono per poi procedere con l’ascolto.

Spotify sta inoltre lanciando una nuova serie di classifiche delle hit musicali. Grazie a un nuovo account Twitter, @spotifycharts, gli utenti potrannodare uno sguardo ravvicinato ai migliori album della settimana. Saranno svelate ogni lunedì le classifiche dei migliori album negli Stati Uniti e nel mondo. Oltre a concentrarsi sugli album, l’account Spotify Charts condividerà le 50 migliori canzoni della settimana ascoltate in streaming (anche in questo caso, negli Stati Uniti e nel mondo).

