La casa coreana ha ufficializzato un nuovo device di fascia media che dispone di quattro fotocamere posteriori e una selfie cam, e porta la connettività 5G ad un prezzo più accessibile.

Svelato il nuovo smartphone Samsung Galaxy A32 5G, che rende la connettività 5g e l’innovazione ancora più accessibili. Dotato di una batteria a lunga durata che garantisce prestazioni senza interruzioni, fotocamere versatili ad alta risoluzione e un display immersivo, Galaxy A32 5G si configura come un’aggiunta di valore al portfolio della serie Galaxy A di Samsung con connettività 5G.

Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A32 5G

Lo schermo Infinity-V HD+ con diagonale da 6,5 pollici fa il paio con una batteria di fotocamere posteriori che comprende un obiettivo principale da 48 mega pixel, un ultra-grandangolare da 8 MP, una camera di profondità da 2 MP e un ulteriore sensore da 5MP, a cui si aggiunge quello frontale da 13 MP. La promessa è quella di avere fra le mani un terminale per l’intrattenimento mobile che spazia dai video registrati in 4K alla possibilità di condividere scatti e filmati sfruttando la velocità del 5G.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh che ha tutte le carte in regola per offrire una buona autonomia, inoltre supporta la ricarica rapida da 15W. Il telefono arriva sul mercato con il sistema operativo Android 11, NFC, Bluetooth 5.0 e il lettore di impronta digitale montato lateralmente. Non manca lo sblocco tramite riconoscimento del volto.

Non poi passa sicuramente inosservata la piattaforma di sicurezza Samsung Knox, mentre a livello di Cpu il Galaxy A32 lavora con un processore a otto cervelli di MediaTek (il modello MT6853V 5G-B da 2.0 GHz).

Specifiche tecniche

Galaxy A32 5G Display 6,5” HD+ TFT Infinity–V Display Fotocamera [Fotocamera posteriore] 48MP, F1.8 (Principale) 8MP, F2.2 (Ultra Grandangolare) 5MP, F2.4 (Macro) 2MP, F2.4 (Profondità) [Fotocamera frontale] 13MP (F2,2) Processore Octa Core MediaTek MT6853V 5G-B (Dual 2,0GHz + Hexa 2,0 GHz) Memoria 4GB RAM 128GB capacità interna Micro SD slot (fino a 1TB) Batteria 5000mAh (Tipica) 15W Ricarica rapida adattiva Autenticazioni biometriche Impronta digitale laterale Viso Colorazioni Awesome Black Awesome White Awesome Blue Awesome Violet

Prezzo e disponibilità

Il dispositivo è il primo a includere il nuovo design 2021 della serie A, pulito e senza interruzioni. È disponibile in quattro colori: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue. Samsung Galaxy A32 5G sarà disponibile in Italia nella versione da 128GB a partire dalle prime settimane di febbraio ad un prezzo consigliato di €299,90.

