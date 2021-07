Tante le nuove funzionalità rumoreggiate sul futuro smartphone di punta della casa coreana, scopriamo le più accreditate

Il Samsung Galaxy S22 per ora è ancora uno smartphone legato solo a rumors. Ma è giusto iniziare a parlarne perché ci sono dei suggerimenti dal web i quali potrebbero identificare come potrebbe essere il futuro device di punta del brand coreano. Sicuro arriverà non prima dell’inizio del 2022. E al 100% non sarà pieghevole.

Finora le funzionalità suggerite per il Galaxy S22 tendono ad essere incentrate sulla fotocamera, in particolare sul fatto che il telefono avrà una fotocamera sviluppata in collaborazione con Olympus. Ma altri hanno anche previsto che il Galaxy 22 avrà il chip Snapdragon 895 di Qualcomm, un design più sottile e una fotocamera sotto il display.

Samsung Galaxy S22, i primi rumors

Un rapporto di DigiTimes afferma che i telefoni Samsung 2022, incluso potenzialmente il Galaxy S22, potrebbero essere dotati di raffreddamento a camera di vapore come sui telefoni da gaming.

Una nuovo rumor invece ha abbattuto le affermazioni secondo cui il Samsung Galaxy S22 avrà una fotocamera principale da 200 MP, con la società invece che punterà a concentrarsi sul miglioramento dell’attuale sensore da 108 MP. Ciò fa seguito alla notizia che i modelli Galaxy S22 e S22 Plus potrebbero ridurre la risoluzione della fotocamera, con un obiettivo principale da 50 MP e due obiettivi aggiuntivi da 12 MP, il che significa che le specifiche della fotocamera del Galaxy S22 potrebbero non impressionare.

Il Samsung Galaxy S22 potrebbe essere dotato di un nuovo chip Exynos con grafica AMD , che potrebbe dare vantaggio di gioco rispetto all’iPhone e ad altre ammiraglie.

Le voci sul raffreddamento a camera di vapore

Un recente rapporto di Taiwan afferma che i partner e i fornitori della catena di approvvigionamento dell’azienda si stanno preparando a sviluppare soluzioni di raffreddamento a camera di vapore per la futura serie di flagship di casa Samsung del 2022. Sistema di raffreddamento “vapor chamber” che era già stato utilizzato da Samsung nella realizzazione di Samsung Galaxy S10+.

La tecnologia, che comunque aveva mostrato la sua efficacia, è stata gradualmente eliminata dalla generazione successiva apparendo solamente in sporadiche unità di Galaxy S20 e Galaxy Note 20. Dall’oriente giungono ora indiscrezioni secondo cui l’abbandono sia da imputare ad un significativo rallentamento nelle implementazioni 5G a seguito della diffusione della pandemia COVID-19.

Se tutto ciò dovesse corrispondere a realtà si possono elaborare due supposizioni circa il ritorno della tecnologia vapor chamber nel prossimo Galaxy S22. Dia un lato può significare che gli effetti della pandemia su alcuni tipi di mercato stiano finalmente dissipandosi, dall’altro che Samsung sta preparando un dispositivo particolarmente all’avanguardia che necessita di una specifica soluzione di dissipazione del calore per poter essere utilizzato ordinariamente senza alcun problema.

La data di uscita di Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 verrà probabilmente lanciato all’inizio del 2022. siaveva anticipato quest’anno la data di rilascio del Galaxy S21 dal tipico periodo del mese di febbraio febbraio al 29 gennaio. Non è chiaro se Samsung sarà così aggressiva questa volta. L’ultimo venerdì di gennaio 2022 è il 28, e se Samsung si atterrà a un lasso di tempo simile per il Galaxy S22 potrebbe essere la giornata giusta.

