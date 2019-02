Samsung Galaxy Watch Active le caratteristiche del nuovo smartwatch per la salute

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Watch Active, ecco le caratteristiche, il prezzo e la data di uscita dello smartwatch deiccato a fitness e salute.

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Watch Active, lo smartwatch di nuova generazione orientato al fitness e alla salute. Rispetto al classico Galaxy Watch, il Galaxy Watch Active ha un nuovo design sportivo, sottile, leggero grazie alla nuova lega di alluminio utilizzata.

Samsung Galaxy Watch Active: il design

Nel Nuovo Samsung Galaxy Watch Active la lega di allumino più leggera e resistente ha permesso di ottenere un design più sottile e quindi è più comodo da indossare nelle attività sportive, è stato ridisegnato anche il cinturini rispetto ai modelli precedenti. Nel design rientra anche la nuova interfaccia più semplice e più minimalista, che rende la navigazione delle varie funzioni un po’ più intuitiva. È impermeabile fino a 5 atmosfere, ciè fino a 50 metri di profondità. È disponibile in 4 colori: Silver, Black, Rose Gold, Sea Green.

Samsung Galaxy Watch Active le nuove funzioni

Il Galaxy Watch Active è stato ridisegnato per essere uno strumento più completo per lo sport e la salute in generale e lo fa misurando praticamente tutto: l’attività fisica, il sonno, la salute e anche lo stress. L’idea è quella di rendere un personal coach per la salute.

Blood Pressure Monitoring: il Galaxy Watch Active misura la pressione sanguigna direttamente dal polso. Basta scaricare My BP Lab, l’app di sviluppata congiuntamente con l’Università della California di San Francisco (UCSF), per tenere traccia di questo importante valore

Everyday Peace of Mind: il Galaxy Watch Active aiuta a gestire anche lo stress. Con la funzione Stress Tracker si può monitorare lo stress e si può abbassarne il livello con gli esercizi di respirazione suggeriti dall’orologio

Facile monitoraggio del fitness: riconosce automaticamente l’attività fisica che stiamo svolgendo scegli rilevando automaticamente quando corriamo, andiamo in bici, o usiamo il l’ellittica. E se non riconosce l’esercizio che stiamo facendo, niente paura si può impostare l’allenamento specifico scegliendo tra 39 attività precaricate.

Uno dei vantaggi è l’integrazione con l’ecosistema Samsung , per esempio attraverso lo smartwatch si può usare l’assistente vocale Bixby, ora anche in italiano. Può essere ricaricato in modalità wireless semplicemente poggiandolo sopra il Galaxy S10.

Galaxy Watch Active uscita

Il Galaxy Watch Active sarà disponibile molto presto già a partire dall’8 marzo al prezzo di 199 euro.

Galaxy Watch Active caratteristiche tecniche

Colori: Silver, Black, Rose Gold, Sea Green

Dimensione e Peso: 40mm, 39.5 x 39.5 x 10.5mm, 25g

Display: 1.1” (28mm) 360 x 360 AMOLED, Full Color Always On Display Corning® Gorilla® Glass 3

Cinturino: 20mm

Batteria: 230mAh

Processore: Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz

OS: Tizen-based Wearable OS 4.0

Memoria: 768MB RAM + 4GB Internal Memory

Connettività: Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass

Sensori: Accelerometero, Giroscopio, Barometro, Heart Rate Monitoring, Ambient Light

Ricarica: WPC-based wireless charging

Resistenza: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Compatibilità: Samsung Galaxy, Android 5.0 or above with more than 1.5GB RAM iPhone: iPhone 5 e successivi, iOS 9.0 or above