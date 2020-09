Samsung Galaxy Z Fold2 5G: lo smartphone pieghevole dal design raffinato

Il display flessibile di terza generazione offre massima facilità di utilizzo ed unisce la modalità Flex per creare o visualizzare contenuti ottimizzati in base alle proprie preferenze, con il dispositivo aperto o chiuso.

Samsung Electronics ha presentato il suo nuovo smartphone con display flessibile di nuova generazione. Il Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Con avanzati miglioramenti e significative innovazioni, Galaxy Z Fold2 5G combina un design sofisticato e rifiniture di alta qualità per un utilizzo e una versatilità nella vita di tutti i giorni. Questo anche grazie al display esterno Infinity-O da 6,2 pollici che permette di poter controllare le e-mail, cercare indicazioni stradali o persino guardare i propri contenuti preferiti senza dover aprire continuamente il dispositivo.

Una volta aperto, l’ampio schermo principale da 7,6 pollici, con cornici ridotte al minimo e una fotocamera anteriore senza notch, permette di immergersi nei contenuti con una frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz per uno scorrimento e una modalità di gioco estremamente fluidi. Per completare l’esperienza, Samsung Galaxy Z Fold2 5G è dotato del miglior audio dinamico finora disponibile in un dispositivo Galaxy, con un effetto stereo migliorato e un suono più chiaro fornito dai doppi altoparlanti con ampia gamma dinamica.

Per lo schermo principale ora viene utilizzato Samsung Ultra Thin Glass. Il design è incentrato sul sistema con cerniera a scomparsa, che si adatta perfettamente al corpo del dispositivo con il meccanismo CAM e consente al device di reggersi da solo in modalità Flex. Galaxy Z Fold2 5G impiega anche la una struttura in fibre di nylon, introdotta per la prima volta in Galaxy Z Flip, nello spazio tra il corpo e l’alloggiamento della cerniera per respingere la polvere e le particelle di sporco indesiderato. Quattro le colorazioni della cerniera a scomparsa. Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, la modalità Flex

Con la modalità Flex, è ancora più facile acquisire contenuti e controllarli in tempo reale. Grazie alla modalità Capture View, ora non è più necessario uscire dall’app Fotocamera. Si può visualizzare chiaramente la foto o il video appena ripreso o controllare fino a cinque dei contenuti più recenti nella metà inferiore, mentre l’anteprima del prossimo scatto è mostrata nella metà superiore. In alternativa, è possibile scatenare la creatività con la funzione Inquadratura Automatica. Galaxy Z Fold2 5G permette di registrare video a mani libere e mantiene il soggetto a fuoco anche quando è in movimento.

L’acquisizione dei contenuti viene completamente ripensata, incorporando sia la prospettiva del fotografo che quella del soggetto durante lo scatto. Utilizzando insieme lo schermo esterno e quello principale con la funzione Doppia Anteprima, entrambe le parti possono vedere ciò che viene inquadrato. Inoltre, grazie alla flessibilità di Galaxy Z Fold2 5G, è possibile scattare un selfie di qualità elevata con le fotocamere posteriori, utilizzando lo schermo esterno come mirino.

Il comparto fotografico di Galaxy Z Fold2 5G offre anche le funzionalità più all’avanguardia per la qualità e il controllo della fotocamera. Con le funzioni Pro Video, Scatto Singolo, Scatto Notturno e Modalità Notte, Galaxy Z Fold2 5G aiuta a catturare qualsiasi momento con una qualità straordinaria.

Multi Active Windows consente di controllare il layout dello schermo in modo più semplice e flessibile. È possibile aumentare la produttività aprendo più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati. Multi Active Windows migliorata permette di aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge per ancora più praticità. La funzionalità drag-and-drop consente di trascinare facilmente testo, immagini e documenti da un’app all’altra per il trasferimento istantaneo. Si può anche acquisire rapidamente una schermata in un’app e trasferire l’immagine in un’altra grazie alla funzione Acquisizione Schermo Diviso.

Batteria potente e banda 5G

Galaxy Z Fold2 5G permette agli utenti di navigare a velocità estremamente elevate grazie alla sua piena compatibilità con la banda completa 5G, mentre la batteria da 4.500 mAh e la capacità di Ricarica Ultra-Veloce consentono garantiscono una lunga durata. Galaxy Z Fold2 5G offre anche una connessione wireless Samsung DeX per lavorare in modo produttivo, mentre la tecnologia Ultra Wide Band (UWB) integrata nel dispositivo rende semplice e veloce la condivisione di file, foto o video con la funzione Condivisione Qui Vicino.

Protezione Samsung Care+

I possessori di Galaxy Z Fold2 5G godono della sicurezza offerta da Samsung Care+, che fornisce una protezione del dispositivo con un intervento contro danni accidentali del display entro un anno dalla data di acquisto. Per usufruire della copertura Samsung Care+ gratuita è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, sull’app Samsung Members o sul sito web Samsung Care+.

Le principali specifiche

Schermo principale. Display QXGA+ Dynamic AMOLED 2x (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768) da 7,6 pollici, 373 ppi.

Schermo esterno: Display Super AMOLED HD+ (25:9) da 6,2 pollici, 2260 x 816, 386 ppi.

Tripla fotocamera posteriore: Fotocamera Teleobiettivo 12 MP: PDAF, F2.4, OIS, dimensioni pixel: 1,0 μm, FOV: 45˚

Doppio sistema OIS, zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 10x, registrazione HDR10+, tracciamento AF.

Processore: Octa-Core 7nm Qualcomm SM8250-2-AB a 64 bit (3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,80 GHz), 12 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna.

Sistema operativo: Android 10.

Batteria: doppia batteria a 4.500 mAh

Disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 18 settembre 2020 nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze al prezzo di 2.049€. È possibile prenotare Galaxy Z Fold2 5G dal 1 settembre al 17 settembre 2020. Come anticipato le opzioni personalizzate saranno disponibili per gli utenti su Samsung.com in alcuni mercati con quattro diversi colori per la cerniera: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

