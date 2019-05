SASTech, lo Show dei dati al Sas Forum 2019

SASTech è l’evento nell’evento al SAS Forum 2019. I dati al centro di uno show interattivo in cui gli esperti si confrontano in modo inedito: il 3 giugno alle 14,30

I dati al centro di uno show interattivo in cui gli esperti si confrontano in modo inedito: è #SASTech, Un confronto ritmato all’americana dove 3 esperti SAS condividono la propria visione in ambito data, discovery e deploy.

Il pubblico in sala e in streaming può scegliere l’esperto più convincente, un evento nell’evento al SAS Forum del 4 giugno.

Si sfideranno:

o Brad Hathaway Regional Head of data Managemnet SAS – DATA cioè la gestione dei dati

o Biagio Grasso, SEMEA Analytics Practice Leader di SAS che rappresenta il DISCOVERY, cioè la scoperta attraverso l’analisi dei dati

o Mario Adolini, Advisory Solution Architect at SAS Institute che rappresenta il DEPLOY, cioè industrializzazione ed esecuzione dei processi di analisi

Forse non avete mai pensato di vedere sul palco di un evento un esperto di data management, un data scientist e un guru dello sviluppo che, rispondendo a domande in soli 120 secondi, debbano convincere l’audience che la loro area di competenza sia proprio ciò di cui un’azienda ha bisogno per fare un salto nell’Intelligenza Artificiale?

E’ proprio quello che succederà il 4 Giugno a #SASForumMilan durante l’evento pomeridiano #SASTech moderato da Francesco Marino: un viaggio interattivo nei dati per scoprire come governare e orchestrare l’intero ciclo di vita analitico, senza rinunciare ad agilità e flessibilità.

#SASTech dal SAS Forum

Segui in diretta streaming l’evento nell’evento

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

La sfida delle organizzazioni è portare i progetti più innovativi in ambito Intelligenza Artificiale e Machine Learning fuori dal laboratorio sperimentale, facendoli diventare progetti concreti a valore di business.

La strada può essere articolata: tante tecnologie, progetti sfidanti da realizzare in tempi brevi, gestione dei processi analitici sempre più complessa, in un eterno equilibrio fatto di flessibilità (choice) e governance (control).

Angelo Tenconi, Senior Presales Director South EMEA SAS, presenta come mettere in piedi un efficiente ecosistema analitico attraverso un approccio agile e la collaborazione virtuosa tra IT e business.

Testimonianze dal mercato

Brevi interviste a IT manager e CIO per ascoltare la loro esperienza diretta nell’utilizzo degli advanced analytics in azienda.

Role Play – la manutenzione predittiva per gli impianti fotovoltaici

Nel corso del role play vedremo la gestione dell’intero ciclo di vita analitico finalizzato alla costruzione e messa in produzione di un modello di manutenzione predittiva. In particolare, il modello è in grado di predire la potenza prodotta da un pannello solare in funzione delle condizioni ambientali in cui questo si trova ad operare. Una sostanziale differenza tra la potenza prodotta e quella prevista può indicare un malfunzionamento del pannello e quindi scatenare un intervento di manutenzione. Assisteremo alla fase di raccolta e preparazione del dato, analisi e sviluppo del modello di manutenzione predittiva, passando per la messa in produzione del modello in tempo reale e l’accesso ad una dashboard interattiva a disposizione della control room.

Relatori

Angelo Tenconi, Senior Presales Director South EMEA SAS

Brad Hathaway Regional Head of data Managemnet SAS

Biagio Grasso, SEMEA Analytics Practice Leader di SAS

Mario Adolini, Advisory Solution Architect at SAS Institute

Filippo Finocchiaro, Head of IT Data Governance and Big Data & Analytics – UBISS

Modera Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

