Scaricare musica da Youtube su iPhone, le migliori app

Le migliori app completamente gratuite e facili da utilizzare per il download di brani audio sul melafonino

Le app per scaricare musica da YouTube su iPhone sono numerose. Sempre più utenti utilizzano smartphone e tablet per ascoltare musica e per questo motivo, in questa mini guida, consigliamo alcune tra le migliori applicazioni da utilizzare per scaricare musica da YouTube. Tutte quelle che andremo a scoprire sono disponibili sotto forma di download gratuito e supportano vari formati musicali, tra cui anche MP3, il formato audio più utilizzato. Non resta, quindi, che veder insieme qual è l’applicazione più adatta alle nostre esigenze.

All’interno dall’App Store di Apple per iPhone è possibile trovare decine di applicazioni con cui scaricare musica da YouTube. Tuttavia, buona parte di esse non permettono di raggiungere il risultato desiderato, in pochi e semplici passi. Per questo motivo, abbiamo creato questa raccolta delle migliori app per scaricare musica da YouTube su iPhone, con tutti i trucchi e suggerimenti. Grazie alla raccolta di applicazioni presenti qui sotto, il download di brani audio dalla popolare piattaforma di Google è facile ed immediato.

Scaricare musica da Youtube su iPhone, Total downloader

Tra le migliori app per scaricare musica da YouTube su iPhone c’è Total Downloader. Questa applicazione è disponibile gratuitamente all’interno dell’App Store di Apple e permette di scaricare musica dalla famosa piattaforma video di Big G. In particolare, Total Downloader permette di scaricare video da YouTube e trasformarli in file audio MP3, in pochi passi. Tra le tantissime funzionalità offerte, vi è anche la possibilità di impostare una password di accesso alle cartelle, in modo tale da archiviare in modo semplice e sicuro tutta la musica scaricata.

Browser and documents manager

Molto simile a Total Downloader, Browser and Documents Manager permette di scaricare musica in pochi e semplici passaggi. L’applicazione è disponibile gratuitamente all’interno dell’App Store di Apple e una volta terminata l’installazione sarai pronto ad effettuare il download dei brani audio preferiti.

Per scaricare musica da YouTube su iPhone con Browser and Documents Manager devi digitare l’indirizzo del portale video di Google all’interno della sezione browser. Trovato e aperto il video, l’app proporrà automaticamente di scaricare il video. Al termine del download, è possibile riprodurre il video oppure ascoltare solamente l’audio, riproducendolo anche in background.

Video cache – editor & maker

In alternativa, un’altra app per iOS ideale per scaricare musica da YouTube su iPhone è Video Cache. Quest’ultima è disponibile gratuitamente all’interno dell’App Store, anche se per aggiungere funzionalità viene proposto l’acquisto di pacchetti in-app. Una volta terminato il download, accedi all’interno dell’app puoi scaricare il video da YouTube in formato MP4 e MOV e riascoltarlo come brano audio direttamente sul tuo iPhone.

Lettore di musica per Youtube

Anche l’app Lettore di musica per YouTube, alias MusicTube, permette di cercare e ascoltare milioni di canzoni su YouTube gratis. La particolarità di questa applicazione è quella di poter ascoltare senza interruzioni milioni di canzoni gratuite, oltre alla presenza di controlli di riproduzione in background.

Disponibile gratuitamente all’interno dell’App Store, Lettore di musica per YouTube è un’app ricca di funzioni, con cui guardare anche video HD in alta qualità, creare playlist, scoprire la top 100 del momento e molto altro ancora. Si tratta di una valida app per coloro che vogliono scaricare musica da YouTube su iPhone.

Simple music streaming

Se sei indeciso su quale app per iPhone scaricare, sappi che Musi – Simple Music Streaming è l’applicazione ideale per cercare qualsiasi canzone su YouTube, scoprire nuovi generi e ottenere la possibilità di accedere a infinite playlist. Inoltre, tramite un piccolo acquisto in-app è possibile rimuovere la pubblicità presente all’interno dell’applicazione.

Musi – Simple Music Streaming è disponibile gratuitamente all’interno dell’App Store, anche se l’unica pecca se così si può definire riguarda l’impossibilità di ascoltare le canzoni offline. Aggiungendo quest’ultima funzione che permette di scaricare musica da YouTube su iPhone, gli sviluppatori renderebbero Musi l’app perfetta per ascoltare brani audio gratis in mobilità.

