Coronavirus in Italia, ufficiale: 132 infettati, 4° Paese più colpito al mondo

Coronavirus Italia: i dati ufficiali sulla situazione e le indicazioni ufficiali per la prevenzione, come si può prevenire. Cosa succede a Milano secondo il sindaco Sala.

Il Coronavirus in Italia ha già colpito 132 persone (aggiornato), la prevenzione diventa fondamentale dato che sono già 5 le regioni coinvolte, il contagio maggior è in Lombardia con 89 casi, 25 in Veneto (di cui due a Venezia), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, le persone colpite dal virus a Roma sono una è stata dimessa perché guarita (il ricercatore italiano proveniente proprio da Wuhan) e la coppia cinese è in via di guarigione . ma cosa si può fare ore per la prevenzione?

Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la situazione è giudicata davvero grave. Da lunedì chiuse le anche università per una settimana nel tentativo estremo di fare prevenzione.

Italia 4° Paese più contagiato al mondo

L’Italia, è il quarto Paese più contagiato al mondo. I nostri 132 casi ci pongono subito dopo il Cina, Corea del Sud e Giappone. L’italia è il paese più contagiato d’Europa.



Nazioni Casi Morti Note Cina 76,936 2,443 11,477 serious

22,401 recovered

5,365 suspected South Korea 602 5 9 serious, 17 recovered Japan 146 1 6 serious, 22 recovered Italy 132 2 18 serious Singapore 89 0 5 critical, 49 recovered Hong Kong 70 2 4 critical, 2 serious, 5 recovered Iran 43 8 Thailand 35 0 2 serious, 15 recovered United States 35 0 5 recovered Taiwan 28 1 2 recovered Australia 22 0 11 recovered Malaysia 22 0 17 recovered Germany 16 0 14 recovered Vietnam 16 0 14 recovered UAE 13 0 2 serious, 3 recovered France 12 1 4 recovered Macau 10 0 5 recovered Canada 9 0 3 recovered United Kingdom 9 0 8 recovered India 3 0 3 recovered Philippines 3 1 2 recovered Russia 2 0 2 recovered Spain 2 0 2 recovered Belgium 1 0 1 recovered Cambodia 1 0 1 recovered Egypt 1 0 1 recovered Finland 1 0 1 recovered Israel 1 0 Lebanon 1 0 Nepal 1 0 1 recovered Sri Lanka 1 0 1 recovered Sweden 1 0 TOTAL 1.936 23 66 serious/critical

fonte https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/

La mappa della diffusione del Coronavirus

Coronavirus a Milano, il sindaco Sala

Il Sindica di Milano ha tenuto una conferenza stampa affermando che ancora non si sa molto sulla possibile reale gravità della diffusione del Coronavirus a Milano e non ci sono protocolli ufficiali da segure, per esempio sulla chiusura delle scuole ha detto “Secondo voi cosa dovrei fare?”. Per quanto riguarda gli imminenti eventi della Moda il Sindaco Giuseppe Sala ha detto che le aziende sono libere di decidere se tenere eventi oppure o no”Personalmente Giorgio Armani mi ha chiamato per dire che ha deciso di far svolgere la sua sfilata a porte chiuse. Ognuno deciderà valutando la pericolosità dell’evento”. Poi Sala, alla fine si è deciso e ha detto “Anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano e proporrò al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di allargare l’intervento a livello di Città metropolitana”.

Coronavirus Italia: la quarantena

In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus.

Il ministero della salute ha stabilito infatti che è

“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio e immediatamente in vigore.

Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente”.

Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020

Come usare la tecnologia per prevenire il Coronavirus

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.

Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione

Coronavirus come si trasmette

Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:

• la saliva, tossendo e starnutendo

• contatti diretti personali

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione

Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.

Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

1) Lavati spesso le mani

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

