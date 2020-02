Limitazioni per Coronavirus: i divieti nelle regioni, Lombardia zona gialla

Coprifuoco dopo le 18 in pub, cinema e disco, aperti negozi e ristoranti, scuole chiuse in più regioni del nord per 7 giorni con possibile proroga a 14, chiusi anche gli stadi?

Ci sono una serie di limitazioni per Coronavirus previste da regioni e comuni con fasce di zone ad indicare il livello di stato d’allerta per la diffusione del virus. C’è una zona rossa, quella cioè dei comuni in quarantena, e una gialla che abbraccia tutti gli altri comuni della Lombardia. Ed è con questa distinzione che si prova a fermare la diffusione del Coronavirus con un doppio provvedimento a livello del governo nazionale e quello regionale. Il numero delle persone ammalate sotto osservazione è salito a 152 persone in cinque regioni: 112 malati in Lombardia (con due decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 3 in Trentino Alto Adige (si tratta di tre turisti lombardi) e 3 nel Lazio (con un guarito).

Nella sola Lombardia, la più colpita attualmente, le persone infette sono 3 nella provincia di Bergamo, 14 a Cremona, 49 a Lodi, 1 Monza e Brianza, 2 Milano, 6 Pavia, 1 Sondrio e gli altri in verifica. Nello specifico i decessi di Milano sono di Mediglia e Sesto San Giovanni.

Scuole e università chiuse

Non apriranno per una settimana, in via cautelativa, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e solo asili e università in Trentino Alto Adige. Nelle stesse regioni, a cui si aggiunge Genova, si fermano le Università. Il Miur ha sospeso gite in Italia e all’estero. Dove si sono verificati i contagi vengono messe in pratica le misure di contenimento previste della autorità. E se ne programmano altre. Per precauzione la Regione Liguria ha disposto con ordinanza la chiusura di scuole e musei fino al primo marzo a partire dalla mezzanotte di lunedì. Sono state sospese le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, i viaggi di istruzione e i concorsi pubblici.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha precisato che “non siamo in una situazione di pandemia ma è bene evitare gli assembramenti che consentono la diffusione del virus. Quindi da un lato la chiusura delle scuole per 7 giorni prorogabili poi a 14″ a cui si aggiungono poi altri luoghi “dove si possono ritrovare grandi quantità di persone”. In quest’ottica viene sancita “la chiusura dopo le 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento e svago” quindi come cinema e discoteche “ma non i ristoranti, dove i numeri sono molto più piccoli“.

Coprifuoco nei pub, non nei ristoranti

Le limitazioni per Coronavirus per quanto riguarda le attività commerciali, ha spiegato Gallera durante la conferenza stampa in Regione Lombardia, “si dispone che bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dovranno essere chiusi dalle ore 18 alle ore 6. Si tratta di misure per evitare assembramenti in tali locali”. Invece per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari.

A Milano è stato chiuso il Duomo e il teatro alla Scala ha deciso di sospendere “tutte le rappresentazioni a titolo cautelativo in attesa di disposizioni“.

E oltre a bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico, chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00, verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali i nella cosiddetta zona gialla, cioè fuori dai 10 Comuni completamente isolati nella zona rossa. In questo senso bisognerà capire cosa verrà deciso per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, come il campionato di calcio di serie A. Si parla già di partite a porte chiuse.

Limitazioni per Coronavirus, zona rossa e zona gialla

In Veneto e in Lombardia ci sono poi interi paesi “chiusi” per quarantena, in entrata e in uscita. Provvedimenti che riguardano le zone dei focolai più importanti (zona rossa) e misure restrittive per qualcosa come 50 mila persone. Sono undici i comuni del Lodigiano e del Veneto in quarantena, interessati dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Sono Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Si parla di zona gialla per la residua parte della Lombardia, in cui i divieti vanno “nella direzione di impedire situazioni dove il contagio potrebbe diffondersi più facilmente, come manifestazioni e assembramenti, oltre alla chiusura delle scuole di tutta la regione”.

