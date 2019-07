Luca Parmitano: live streaming della missione Beyond

Come seguire in diretta streaming Luca Parmitano nella missione Beyond sulla Stazione Spaziale internazionale che parte il 20 luglio nel 50°anniversario della conquista della Luna

La missione Beyond di Luca Parmatino sarà trasmessa in live streaming e potrai seguirla con noi. Sabato 20 luglio alle 18:28 ora italiana, l’astronauta italiano Luca Parmitano, con l’astronauta NASA Drew Morgan ed il comandante Alexander Skvortsov di Roscosmos, partirò dal cosmodromo di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Luca Parmitano live streaming missione Beyond

La ESA trasmetterà in Live streaming a partire dalle 17:30 ora italiana (15:30 GMT), con i video relativi all’arrivo dell’equipaggio e gli ultimi preparativi a Baikonur, come anche la diretta delle attività del giorno del lancio, si potrà vedere la vestizione dell’equipaggio, l’uscita e quando il trio saluterà con la mentre si appresta a salire a bordo del Soyuz

La diretta streaming della missione Beyond con Luca Parmitano sarà divisa in tre parti. Tutti gli orari in ora italiana (CEST):

 Lancio 17:30 – 18:45 del 20 luglio

 Attracco 00:00 – 01:00 del 21 luglio

 Apertura portellone 02:00 – 03:00 del 21 luglio

Live streaming Missione Beyond di Luca Parmitano

Il volo della missione Beyond sarà di sei ore e con quattro orbite, verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Soyuz MS-13, sarà il secondo volo spaziale per Luca Parmitano, il terzo per Alexander Skvortsov ed il primo per Drew Morgan.

Con il lancio del 20 Luglio inizia la Missione di Luca Parmitano, denominata Beyond, e, una volta che il trio verrà accolto a bordo dall’attuale equipaggio della Stazione – Alexy Ochivin di Roscosmos e Nick Hague e Christina Koch della NASA – avrà inizio la Spedizione 60.

Diretta Streaming Luca Parmitano

Potete seguire la diretta streamig di Luca Parmitano direttamente su questa pagina

Saranno disponibili durante tutto il giorno del 20 luglio regolari aggiornamenti anche sui social media. Potete infatti seguire la missione Beyond in diretta social su Twitter via @esaspaceflight e in italiano via @ESA_Italia. Potete inoltre rimanere aggiornati sulla missione attraverso il blog http://blogs.esa.int/luca-parmitano/ e seguire Luca attraverso la pagina lucaparmitano.esa.int

Luca Parmitano

L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è alla sua seconda missione sulla ISS. Durante la sua prima missione, Volare, nel 2013 ha trascorso 166 giorni in orbita. Torna ora nella Stazione Spaziale il 20 luglio 2019 giorno in cui si celebra anche il 50 ° anniversario dello sbarco sulla Luna dell’Apollo 11 – la prima volta che gli uomini hanno messo piede sulla Luna. Durante la sua missione, Luca lavorerà su una serie di esperimenti e dimostrazioni tecnologiche che aiuteranno i nostri prossimi passi nello spazio e con il Live streaming di Luca Parmitano potremo vivere tutta l’esperienza in diretta.

La missione di Luca Parmitano

Luca Parmitano raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale con il veicolo spaziale Soyuz MS-13 (59S). Condividerà questo viaggio con l’astronauta statunitense Andrew Morgan e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov e il trio si unirà agli astronauti statunitensi Christina Koch e Nick Hague e al cosmonauta russo Alexey Ovchinin a bordo della Expedition 60.

Durante la seconda parte della sua missione, Expedition 61, Luca assumerà il ruolo di International Space Station Commander, diventando il primo italiano in assoluto a ricoprire il ruolo di comandante della ISS e noi potremmo seguire Luca Parmitano in diretta streaming.

Con Luca Parmitano sarà la terza volta che un astronauta europeo ricoprirà questa posizione di comando – dopo gli astronauti dell’ESA Frank de Winne nel 2009 e Alexander Gerst durante la sua missione Horizons nel 2018.

Chi è Luca Parmitano

Luca è nato a Paternò, in Italia, il 27 settembre 1976, ma considera Catania come la sua città natale. È sposato, con due figlie, e ha una passione per il fitness: allenamento con i pesi, nuoto, ciclismo e corsa sono tra i suoi numerosi hobby.

È laureato in scienze politiche e ha un background di pilota collaudatore, Luca è tenente colonnello dell’Aeronautica militare italiana. È qualificato in oltre 20 tipi di aerei ed elicotteri militari e ha volato su oltre 40 tipi di aeromobili.

Durante la sua missione Volare, ha condotto più di 40 esperimenti scientifici in microgravità, molti dei quali si stanno ancora svolgendo sulla Stazione Spaziale. Ha anche mostrato la sua grande capacità di gestire situazioni complesse durante la sua seconda passeggiata nello spazio. Quando l’acqua cominciò ad accumularsi all’interno del suo casco, fu costretto a tornare alla camera di equilibrio il più rapidamente possibile, ma rimase calmo per tutto il tempo.

La Missione Beyond

Il nome della missione di Luca Parmitano, Beyond, significa oltre e fa riferimento all’esplorazione del nostro Universo, rappresenta l’idea dell’uomo che guarda molto oltre il nostro pianeta per ampliare le proprie conoscenze.

“Quello che facciamo in orbita non è solo per gli astronauti o per il programma della Stazione Spaziale Internazionale, è per tutti“, spiega Luca. “È per la Terra, è per l’umanità, ed è l’unica strada per imparare ciò di cui abbiamo bisogno in termini di scienza e tecnologia per andare oltre”.

La ricerca che Luca condurrà sulla Stazione Spaziale contribuirà a mantenere gli uomini al sicuro durante le future più lunghe missioni esplorative. Nell’agenda di Luca Parmitano ci sono anche dimostrazioni che svilupperanno le conoscenze tecnologiche e operative che permetteranno agli esseri umani, insieme ai robot, di esplorare la Luna e Marte. Potremo vivere tutto questo con Luca Parmitano in diretta streaming.

