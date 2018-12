Se ti è già capitato di voler scontornare le immagini e rimuovere lo sfondo delle foto in tempi brevi, sai che può essere noioso e complesso. In più solitamente è necessario avere accesso a software ed editor grafici come Photoshop. Bene, ora puoi smettere di dannarti per scontornare quei capelli: Remove.bg è un sito web con uno scopo unico: utilizza l’intelligenza artificiale per scontornare le immagini al posto tuo. Basta caricare qualsiasi immagine e il sito identifica automaticamente le persone, ritaglia il primo piano dallo sfondo e permette di scaricare un PNG del soggetto con uno sfondo trasparente.

Scontornare le immagini in un clic con l’AI e gratis

Ora si può rimuovere sfondo online gratis dalle foto: è l’ultimo esempio di come le tecniche di machine learning, una volta solo per pochi, siano state trasformate in strumenti semplici di uso comune. Nel caso della rimozione dello sfondo di un’immagine, esistono già alcuni algoritmi open source in grado di gestire questo particolare compito e Remove.bg li ha semplicemente trasformati in un’utilità online gratuita.

Altri strumenti simili includono Deepart.io che applica lo stile di un’immagine (come un dipinto) a un altro, e LetsEnhance.io, che utilizza l’intelligenza artificiale per l’upscaling automatico delle immagini.

Come funziona il tool per scontornare le immagini

Remove.bg certamente non è impeccabile nel rendere trasparente lo sfondo dell’immagine e come ogni strumento in stile “bacchetta magica”, si confonde un po’ di fronte a confini sfocati tra primo piano e sfondo. Ma il risultato è sorprendente, fa un lavoro per il quale una persona impiegherebbe ore e poi le eventuali imperfezioni possono essere rifinite “a mano”.

Tool per rimuovere lo sfondo immagine online

Il tool per scontornare le immagini in automatico è abbastanza efficace e riesce a gestire una vasta gamma di immagini e, anche se il sito sostiene che lo strumento funziona solo con le persone, può gestire altri soggetti, purché siano chiaramente messi in primo piano.

È una piccola utility semplice che potrebbe essere utile da salvare fra i preferiti, fa risparmiare tempo e può produrre immagini piuttosto divertenti senza problemi, scontornare le immagini non sarà più un incubo.