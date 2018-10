In uno scenario distribuito o, come meglio denominato oggi, in un’ottica di Digital Branch Office, risulta fondamentale riuscire a ridurre i tempi di ottimizzazione e adeguamento della rete per rispondere ai requisiti di cloud, IoT e mobility in continua evoluzione

HPE Aruba abilita cloud, IoT e mobilità in azienda con la soluzione SD-WAN Branch Office. “Le tematiche di cloud e mobility rappresentano i principali investimenti in termini di digitalizzazione per il triennio in corso alle quali è necessario rispondere con un’architettura scalabile e flessibile. Da sempre la Partnership con HPE/Aruba ci ha permesso di fornire ai clienti delle architetture di semplice gestione ed elevata affidabilità, la nuova soluzione SD-WAN Branch Office risponde a queste specifiche esigenze” – così Nicola Barbiero, Direttore Commerciale Lantech//Longwave, ha definito la soluzione. Tra tutti identifichiamo tre benefit che fanno la differenza:

– Semplicità: per le aziende, la soluzione SD-Branch offre un’opzione di gestione basata su cloud che consente loro di fornire provisioning e gestione centralizzata (anche per i branch remoti) di entrambe le connessioni wired e wireless da un’unica console di management. In questo modo sarà possibile apportare rapidi cambiamenti di rete anche in ambienti distribuiti in diversi luoghi e reparti.

– Sicurezza integrata: la soluzione SD-Branch offre funzionalità di applicazione dei criteri intra-branch e WAN che possono essere sia automatizzati che granulari.

– Branch experience ottimizzata: il nuovo servizio offre una QoS granulare che permette di semplificare il modo in cui il traffico LAN e WAN viene priorizzato e indirizzato, sia all’interno che all’esterno delle filiali.

La mission di tutto questo è semplice: fornire il controllo e le prestazioni di reti di piccole e medie dimensioni e reti di uffici remoti offrendo un’experience user simile a quella di una sede, indipendentemente dalla posizione. È un’architettura auto-ottimizzante per beneficiare di un accesso alla rete sicuro e affidabile, più semplice da eseguire, gestire e supportare.

È in questo scenario che Lantech//Longwave mette a disposizione per i proprio clienti un approfondito know-how e una comprovata esperienza data da oltre 10 anni di Gold Partnership con HPE Aruba.

HPE Aruba SD-Branch: l’accesso alla rete da remoto e da filiali

Installare una complessa rete remota o di filiale con un assortimento di hardware diversi è una cosa che appartiene al passato. Le aziende di nuova generazione hanno bisogno di una soluzione all-in-one che consenta di implementare rapidamente applicazioni mobili e servizi di sicurezza per gli utenti in ufficio, a casa o in viaggio con WAN ibrida o cloud. Ridimensionare le reti delle filiali e delle sedi distaccate consente di risparmiare fino al 48% sui costi dell’IT.

Partendo da questi presupposti, HPE Aruba propone la soluzione Software-Defined Branch (SD-Branch), un nuovo approccio studiato per supportare i clienti nel processo di modernizzazione delle reti delle sedi distaccate, per rispondere ai requisiti in evoluzione di cloud, IoT e mobilità. L’integrazione di nuove soluzioni SD-WAN cablate e wireless, gestite via cloud e protette dall’applicazione di policy contestuali, aumenta significativamente la capacità dei professionisti IT nel fornire maggiori livelli di disponibilità di rete e performance applicative, riducendo sensibilmente il tempo richiesto per la gestione e i costi fissi e variabili.

In questo modo gli operatori presenti nelle sedi distaccate non dovranno affrontare livelli di complessità e inefficienza, non dovranno avvalersi di molteplici tool di produttori differenti per gestire reti e sicurezza.

La soluzione HPE Aruba SD-Branch integra gli Aruba Branch Gateway per implementare un unico punto di applicazione delle policy per le reti

SD-WAN cablate e wireless, usando la piattaforma di gestione cloud Aruba Central per dotare le sedi remote di connettività sicura e semplificata su vasta scala. Un’architettura WAN ibrida firmata HPE Aruba mette la mobilità al primo posto. Le soluzioni di Access Point remoto (RAP) e VIA (client VPN) estendono in modo sicuro l’accesso aziendale alle piccole filiali, ai siti temporanei e agli uffici domestici, con la semplicità del plug-and-play.

Questa soluzione unificata e realizzata su misura costituisce un significativo passo avanti rispetto alle proposte SD-WAN, grazie anche ai dispositivi più compatti, alla razionalizzazione del deployment di installazioni distribuite su vasta scala e alla riduzione dei costi della connettività WAN per le sedi distaccate.

Se le filiali o Pmi hanno una connessione cablata o WAN esistente, basterà installare gli AP Aruba Instant con gestione cloud opzionale per ottenere una soluzione Wi-Fi di grado enterprise facile da gestire.