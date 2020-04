Shopping da casa: c’è un app per la consegna a domicilio dei negozi

L’app gratuita Compro da Casa realizzata dalla compagnia Age Soft permette di registrare la propria azienda per poter svolgere attività a domicilio

Fare shopping da casa sarà possibile. In questa situazione di quarantena dovuta all’epidemia di coronavirus bisogna provare ad adattarsi e garantire servizi ai clienti. Ora, grazie ad una app, i negozi che vogliono offrire anche la consegna a domicilio (praticamente tutti hanno dovuto abbassare la saracinesca), per vendere possono far portare la merce a casa dei clienti.

Come? Con “Compro da Casa“. Un app gratuita sviluppata dalla compagnia Age Soft in grado di rivolgersi sia ai commercianti che ai consumatori, cercando di dare loro la possibilità di vendere/comprare le merci, anche se i negozi fisici sono attualmente chiusi, e in ogni caso evitando che il cliente debba uscire di casa.

Secondo la compagnia madre dell’app si tratta di un modo di utilizzare lo shopping da casa, con la possibilità di dare una continuità alle attività che per il momento sono costrette alla chiusura, e non solo. I negozi/ristoranti possono registrare la loro azienda sull’app e impostare come, dove e quando possono portare i prodotti nelle case dei clienti. Potranno anche fotografare i prodotti per creare il loro catalogo, indicando prezzo e disponibilità.

Le categorie di merci in vendita non si limitano alle medicine e al cibo, bar e ristoranti compresi, ma spaziano dai fiori all’abbigliamento, dalla cartoleria alla merceria, dai libri ai gioielli e all’arredamento. La transazione avviene tra negozio e cliente, senza commissioni. I clienti potranno sfogliare i prodotti dei negozi registrati, contattando anche via chat o telefono il punto vendite per delucidazione, con quindi la possibilità di spendere i propri soldi per aiutare le attività vicine.

“Sentiamo il dovere di provare ad aiutare le tante piccole aziende italiane vicine a noi che in questo momento, per superare l’enorme difficoltà in cui si sono trovate all’improvviso, provano a limitare i danni offrendo di portare a domicilio i loro prodotti“, spiega lo sviluppatore, AgeSoft, sul suo sito. “Quando tutto sarà finito, vogliamo poter tornare nei loro negozi e sapere che le loro famiglie e i loro dipendenti avranno un posto da dove ripartire per ricostruire il nostro paese“.

L’applicazione è disponibile gratis su Play Store per Android ed è in arrivo a brevissimo anche su App Store per iOS.

