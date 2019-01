Apple ha annunciato un nuovo concorso per trovare le “migliori foto scattate su iPhone”: si chiama Shot on iPhone ed è in corso dal 22 gennaio al 7 febbraio. Apple afferma che il suo panel di undici giudici di fotografia provenienti da tutto il mondo (tra cui Phil Schiller) selezionerà le dieci foto vincitrici che saranno presenti sui cartelloni pubblicitari in città selezionate e nei punti vendita Apple.

Shot on iPhone la giuria

I giudici provengono da una vasta gamma di esperienze diverse, tra i giudici del concordo ci sono il fotografo della Casa Bianca quando era presidente Obama: Peter Souza, Luísa Dörr dal Brasile, Chen Man dalla Cina e anche Phil Schiller, di Apple che viene presentato così:

Phil ha aiutato Apple a reinventare i telefoni cellulari con l’iPhone. Fotografo appassionato, collabora negli sforzi per lo sviluppo di una tecnologia fotografica rivoluzionaria, come vicepresidente senior del Worldwide Marketing.

Shot on iPhone come partecipare

Per partecipare al concorso Shot on iPhone, basta semplicemente condividere le foto su Instagram o Twitter con l’hashtag #ShotOniPhone. Apple invita inoltre gli utenti di Weibo a partecipare con il tag #ShotoniPhone, per tutte le informazioni qui il sito ufficiale https://www.apple.com/newsroom/2019/01/share-your-best-photos-shot-on-iphone/

Le dieci foto vincitrici del concorso Shot on iPhone verranno pubblicate nella Apple Newsroom, sui canali Instagram di Apple, apple.com, nei negozi Apple, Apple WeChat, Apple Twitter, Apple Weibo e cartelloni pubblicitari in tutto il mondo. I vincitori saranno avvisati entro il 26 febbraio 2019.