Smart TV Xiaomi, svelate le versioni da 43″ e 55″ a prezzi shock

Il colosso cinese della tecnologia va all’attacco del mercato delle smart Tv offrendo due 4K UltraHD HDR a prezzi incredibili

Xiaomi entra in tackle nel mercato dei televisori e durante l’evento di presentazione della gamma di smartphone Redmi Note e Mi Note ha ufficializzato le due smart TV Xiaomi da 43 e 55 pollici annunciate già lo scorso novembre per l’Europa e ora in Italia con prezzi davvero super competitivi. Ad aprire la strada era stato il MiTV 4A da 32 pollici, già da qualche settimana in vendita nel nostro Paese. Una tv completa, dalle buone prestazioni e pienamente in linea con ciò che offre la concorrenza in questo momento nel segmento dei 32″.

Ma ora sono arrivati i modelli “4S”. Disponibili appunto nelle versioni 43″ e 55″. Due smart TV Xiaomi più da salotto con caratteristiche premium ed un offerta lancio da urlo. Le due tv sono infatti a prezzo di listino rispettivamente a 399 e 499 euro come era stato anticipato a fine 2019. Prezzi però, che in offerta di lancio, sono stati addirittura ulteriormente rivisti. Sia su Amazon che sullo store Mi le tv hanno un “price cut” di altri 100 euro, portando la 43 pollici a 299 euro e la 55 pollici all’incredibile prezzo di 399 euro. E parliamo di una 4K UltraHD HDR.

Smart TV Xiaomi, le caratteristiche principali delle Mi Tv 4s

La versione 43 pollici ha una diagonale di 108 cm. Risoluzione 3840 x 2160 pixel e un design dei bordi in alluminio. La memoria RAM da 2 gb rende fluida la commutazione degli streaming, con gli altri 8 gb di memoria interna utili per l’installazione delle app. La sintonizzazione è ovviamente compatibile con i nuovi standard dvb-t2, ma a fare la differenza è la tecnologia Hbbtv 2.0. Ovvero La nuova tecnologia, chiamata Hybrid Broadcast Broadband TV, cioè la trasmissione tv a banda ibrida basata sull’HTML5 del web e per il quale si possono sfruttare numerose funzionalità interattive. Quali video on demand e applicazioni multimediali. La Mi Tv 4s 43″ ha 3 ingressi HDMI 2.0, 3 USB 2.0, ingresso av, ethernet lan (rj45), wlan, uscita audio ottica, uscita cuffie, slot ci e telecomando bluetooth con microfono, pulsante Prime Video e Netflix.

Praticamente stesse caratteristiche hardware per il Tv Xiaomi 4S da 55 pollici, che rispetto al 43″ ha chiaramente una diagonale più imponente, da 138 centimetri. Da sottolineare anche l’audio, con Dolby Digital Experience. I decodificatori integrati DTS e Dolby Digital regalano una decodifica precisa al massimo. I due altoparlanti stereo da 10 watt riempiranno la stanza. La soundbar di fatto non sarà necessaria per queste Smart Tv Xiaomi.

