Smart Working per le imprese: il webinar per sapere come affrontare un’emergenza e il post

Smart Working Talk: è il Webinar 2.0 di Digitalic e Tech Data, con la partecipazione di Cisco, Microsoft, Netgear, Sonicwall e Xerox trasmesso in diretta il 16 aprile alle 15,30 e il 23 Aprile alle ore 15,30

Smart Working per le imprese: il webinar per sapere come affrontare un’emergenza e il dopo. Lo Smart Working per le imprese è diventato essenziale.

Le aziende sono state chiamate ad un cambiamento radicale immediato e ora è il tempo di capire come fare lavoro agile in maniera efficiente, produttiva, sicura per l’azienda e per le persone.

Smart Working per le imprese: i temi

Approfondiremo il tema della trasformazione dei processi e del lavoro grazie allo smart working con alcuni esempi concreti come la scuola, le carceri, le case di riposo, i consigli comunali, i servizi ai cittadini.

Affronteremo il tema della normativa, gli sgravi previsti e i finanziamenti oggi a disposizione delle imprese che vogliono investire nello smart working.

Con questi eventi virtuali scoprirai:

Come mantenere operatività e sicurezza durante un’emergenza

Come possono essere trasformati degli uffici per garantire la sicurezza sociale.

Come gestire l’impatto dello smart working sulle infrastrutture aziendali

Come attenuare i rischi informatici legati allo smart working

Quali sono prodotti più adatti a fare lavoro agile.

Gli accessori da usare, perché l’ergonomia è fondamentale

Come gestire le stampe, dato che con il lavoro agile si stampa in modo diverso

“Smart Working per le imprese”: live streaming 16 aprile e 23 aprile ore 16,00

Smart Working Talk: è il Webinar 2.0 di Digitalic e Tech Data, con la partecipazione di Cisco, Microsoft, Netgear, Sonicwall e Dell

Trasmesso in diretta il 16 aprile alle ore 15,30 e il 23 Aprile alle ore 15,30 per sapere tutto quello che serve alle imprese smart working sulla trasformazione dei luoghi di lavoro durante e dopo un’emergenza .

Segui anche la diretta social: #SmartWorkingXImprese.

Gli ospiti delle trasmissioni

16 aprile 2020 ore 15,30

• Vincenzo Bocchi – Tech Data Advanced Solutions Director

• Vieri Chiti – Microsoft Director Channel & Partner

• Enrico Miolo – Cisco Collaboration Leader

• Fabrizio Cirillo – Sonicwall Senior Manager Channel Sales

• Giacomo Ragionieri – Dell Account Executive, Channel

• SalesHervé Jezequel – Dell Product Specialist, EUC

• Silvio De Rossi – Influencer

• Conduce Francesco Marino – Fondatore di Digitalic

23 aprile 2020 ore 15,30

• Josè Dias – Tech Data Endpoint Solutions Director

• Claudia Bonatti – Microsoft Device Sales Lead

• Salvio Celotto – Netgear VAR Channel Account Manager

• Giacomo Ragionieri – Dell Account Executive, Channel Sales

• Hervé Jezequel – Dell Product Specialist, EUC

• Silvio De Rossi – Influencer

• Conduce Francesco Marino – Fondatore di Digitalic

