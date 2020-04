Anche se il mercato degli smartwatch per bambini in Europa stenta a decollare, questo prodotto impazza tra i giovanissimi asiatici. Uno sguardo ai nuovi smartwatch phone delle cinesi Xiaomi e Imoo, con Apple che progetta una nuova funzione bambino nel prossimo WatchOS 7.

Il mercato degli smartwatch per bambini non ha ancora attecchito in Europa. Il business stenta a decollare soprattutto per i dubbi riguardo la sicurezza nella gestione dei dati. L’Asia dimostra di essere molto più ricettiva, ma anche il Nord America ha un pubblico sensibile al controllo dei bambini. Riguardo la produzione, la Cina è il maggiore produttore con oltre il 60% di smartwatch per bambini tra quelli acquistati nel 2019. I due marchi dominanti sono Huawei e Imoo.

Per chi vuole solo monitorare la posizione e gli spostamenti di suo figlio, esistono molti braccialetti GPS, semplici tracker che monitorano gli spostamenti e possono individuare la posizione in tempo reale. Lo smartwatch concepito per bambini, aggiunge funzioni fun alle applicazioni per il parental-control. Già dal 2019 i nuovi modelli consentono l’utilizzo della rete 4G per effettuare video chiamate di ottima qualità e una messaggistica più veloce. Diversamente dai braccialetti GPS per bambini, molti smartwatch si basano sul sistema LBS (Location Based System) che raduna tutti quei sistemi di localizzazione consentiti dalla rete telefonica, tra cui, ad esempio, il metodo che usa le celle telefoniche per individuare un device. La precisione della localizzazione varia a seconda dalla quantità di celle a disposizione del proprio gestore telefonico.

Funzioni e caratteristiche degli smartwatch per bambini

Mentre gli studi della comunità scientifca continuano a indagare gli effetti dei social network sugli adolescenti e quanto e se lo smartphone incida negativamente sulla quotidianità dei più piccoli (rapporto Royal College of Paediatrics and Child Health 2019) gli smartwatch per bambini si evolvono e da semplici strumenti di localizzazione diventano veri e propri dispositivi di intrattenimento con appllicazioni e giochi educativi. Oggi possiamo scegliere watchphone in grado di effettuare chiamate, funzione non consentita nei semplici dispositivi di localizzazione GPS. Il controllo dei bambini diventa totale con l’aggiunta di doppie camere (frontale e posteriore), microfono per ascolto in tempo reale e video-chiamate. Molti dei modelli più innovativi sono prodotti per il mercato estero, ma non è escluso che si possano acquistare previo controllo di funzionamento con SIM italiane e assicuratevi che la traduzione in lingua si sufficientemente chiara per la buona comprensione da parte del bambino.

Un riassunto delle caratteristiche e funzioni dei nuovi smartwatch o smartwatch phone per bambini:

connettività 4G compatibilità Android e IOS funzione videochiamate doppia camera localizzatore GPS/LBS tasto SOS funzione School Mode (per impostare fasce orarie in cui lo smartwatch ha solo funzione di orologio) perimetro di sicurezza impermeabilità batteria con carica veloce e autonomia 48 ore giochi educativi alert agenda parametri health: contapassi, ore di attività, ore di sonno, etc.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro

Xiaomi ha recentemente presentato due modelli di smartwatch per bambini, disponibili per il mercato cinese, nelle colorazioni blu e rosa. Il prezzo, a seconda del modello varia dai 120,00 e 170,00 Euro circa. Sia lo Xiaomi Mi Kids Watch 4 che il Pro hanno uno schermo AMOLED da 1’78 pollici con una risoluzione di 368×448 pixel. Il display toch è protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 3, per una buona resistenza. Gli smartwatch hanno, processore Qualcomm Snapdragon Wear 2500. I modelli disponibili sono da 1GB di RAM e 8GB di memoria interna. Entrambi dispongono di microfono e speaker esterni e doppia fotocamera, una nel pannello frontale l’altra sul bordo esterno per consentire facilità e qualità delle video chiamate.

Nella versione base la fotocamera è 5MP, mentre nella versione Pro è da 8MP. Pensando che i bambini indossano lo smartwatch anche quando fanno sport, oltre alla resistenza dello schermo ad urti e graffi, lo Xiaomi Mi Kids Watch 4 ha un’impermeabilità fino a 20 metri sott’acqua. La batteria ha un’autonomia di carica per 8 giorni con monitoraggio spostamenti e del sonno sempre attivi. Oltre a monitorare la posizione del bambino, le funzioni dello smartwatch riguardano il controllo dell’attività fisica e del sonno.

Per la connessione dati abbiamo il 4G VoLTE tramite eSIM, ma per ora solo per gestori telefonici cinesi; Wi-Fi, Bluetooth. Gli smartwatch supportano Android 4.2 o superiore e iOS 8 o superiore.

Apple watchOS 7: nuova modalità bambino

Nel nuovo watchOS 7 sarà possibile per un genitore configurare l’Apple Watch del proprio figlio senza bisogno che il bambino abbia un suo iPhone. Nelle precedenti versioni un iphone poteva sì settare più Apple Watch, ma senza poter essere attivi contemporaneamente, dunque la versione Kids introduce una novità assoluta: il genitore può impostare l’Apple Watch del proprio figlio senza connetterlo ad altro device.

Oltre al rilevamento della posizione dello smartwatch del bambino (che utilizzerà l’LTE), la funzione Schooltime permette ai genitori di controllare la gestione delle app attive sullo smartwatch del figlio. Ad esempio, durante le ore di lezione a scuola, sarà possibile inibire l’attività delle applicazioni considerate di intralcio all’attenzione. Il parental control si estende alla gestione dei contatti di rubrica e della musica. Il nuovo sistema operativo prevede di adattare le funzioni health (battito cardiaco, ore di sonno, contapassi, etc.) per i bambini, con stimoli motivazionali per uno stile di vita più attivo. I parametri saranno evidentemente tarati per il metabolismo di un bambino.

WatchPhone Imoo Z6

La cinese Imoo, per lo più sconosciuta in Europa, è la leader mondiale nella produzione di smartwatch per bambini. L’ultimo nato in casa Imoo è il WatchPhone Z6, disponibile anche nella speciale edizione Frozen II.

Z6 è dotato di una doppia fotocamera: 5 MP per la fotocamera frontale e 8 MP per quella posteriore. La qualità HD delle videochiamate con DualCam permette di gestire la visibilità frontale e posteriore per avere una visione totale dello spazio in cui si trova il bambino durante la chiamata. Il dispositivo ha una dotazione esclusiva: la modalità Flip dello schermo. Quando si è in chiamata possiamo posizionare il quadrante in verticale, mostrando la telecamera posteriore, altrimenti nascosta sotto.

Supporta 8 tecnologie di localizzazione diverse, per stabilire con più precisione la posizione del bambino. Impermeabilità fino a 20 metri, perimetro di sicurezza con notifiche sul telefono dei genitori se fosse violato, modalità solo orologio da attivare quando il bambino è in classe. La batteria 680mAh consuma meno del 25% di una carica rispetto agli omologhi di mercato. Processore Qualcomm Snapdragon Wear. Rete 4G LTE, display retina AMOLED, contapassi, impegni quotidiani e fotocamera grandangolare. Il design è studiato per essere confortevole e semplice da indossare per un bambino.

Vannico Smartwatch

Lo smartwatch della cinese Vannico, specializzata in prodotti per bambini è molto venduto in Italia. Con il Setracker 2 è possibile impostare un perimetro di sicurezza fuori dal quale i movimenti del bambino saranno notificati al genitore. Si possono gestire le funzionalità delle applicazioni durante orari stabiliti dai genitori per limitare l’invadenza del dispositivo nelle attività quotidiane: studio, riposo, etc. I genitori hanno a disposizione 3 fasce orarie per gestire l’interattività del dispositivo. Immancabile il tasto SOS, messaggistica e chat vocali. Utile l’ascolto a distanza tramite microfono. Impermeabile, ma non subacqueo. Lo schermo 1,2 pollici è resistente a urti e graffi. L’autonomia della batteria per una ricarica è tra le 24 e 48 ore, a seconda dell’uso. Il prezzo si aggira sui 40,00 Euro. Compatibilità completa con sistemi Android e IOS.

Sprint Corporation WatchMeGo

L’operatore telefonico statunitense Sprint Corporation annuncia l’uscita del suo colorato smartwatch per bambini: WatchMeGo. Display 1.39 pollici e tecnologia Gorilla Glass per resistere ai giochi dei bambini e agli urti durante lo sport. Dispone di 512 MB di RAM e 4 GB per la memoria interna. Batteria 400 mAh, connettività Bluetooth 4.1, sistema operativo di proprietà del gestore. Dotato di tutte le altre dotazioni standard per uno smartwatch per bambini: localizzazione tramite GPS, tasto SOS, perimetro di sicurezza, messaggistica vocale e testuale.

Per l’intrattenimento dei bimbi ci pensa Kidomi, l’applicazione preinstallata con una serie di giochi, e-book e contenuti educativi adatti a bambini dai 4 ai 12 anni. WatchMeGo è acquistabile al prezzo di 145 dollari con piano tariffario Sprint Corporation abbinato di 10 dollari.

