Sony Xperia con Snapdragon 865? I rumors sul futuro smartphone

Il prossimo smartphone di Sony potrebbe avere un processore in grado di competere con l’iPhone 11

Il prossimo Sony Xperia con Snapdragon 865? La risposta è sì. Il futuro smartphone di Sony potrebbe essere equipaggiato del chipset Snapdragon 865. Nome non familiare? Semplice. Perché al momento nessun telefono ha in dotazione il chipset Snapdragon 865. La maggior parte degli smartphone di fascia alta ha lo Snapdragon 855, ma la versione più recente non è stata ancora annunciata.

I telefoni Sony Xperia sono del resto già progettati per essere fenomenali nel guardare film e giochi con le loro proporzioni 21: 9, ma iniziano ad elaborare anche potenze da punteggi di riferimento molto alti, vedi Sony Xperia 1.

Il rumors sul futuro Sony Xperia con Snapdragon 865 arriva dal sito giapponese Androplus che ha riferito di test condotti da Sony per utilizzare Snapdragon 865 nel suo smartphone Xperia 1.

Il chipset di prossima generazione arriverà con velocità di elaborazione incredibilmente elevate, oltre al supporto nativo 5G.

Il processore con ogni probabilità integrerà un modem 5G, proprio come il Kirin 990 visto all’opera nel Huawei Mate 30 Pro. Molto probabilmente Qualcomm però lancerà anche una variante con solo 4G che sarà messa a disposizione dei partner produttivi che intendono lanciare sul mercato dispositivi di fascia medio-alta o che hanno intenzione di tenere bassi i prezzi dei dispositivi.

Questo nuovo chipset potrebbe rendere il prossimo smartphone Sony una vera potenza di prestazioni, anche se probabilmente vedremo prima il chipset nel Samsung Galaxy S11 , dal momento che Samsung ha contribuito a creare lo Snapdragon 865.

Non sappiamo ancora come si chiamerà il nuovo telefono, ma in virtù del fatto che l’Xperia 5 (medio range) è stato chiamato così poiché a metà strada tra 1 (come l’Xperia 1, il fiore all’occhiello di Sony) e 10 (l’ Xperia 10, il telefono economico di Sony), probabilmente non verrà chiamato Xperia 6. L’ipotesi più vicina finora è che si potrebbe ciamare Sony Xperia 2 .

Sony probabilmente annuncerà il suo nuovo telefono all’inizio del 2020 e secondo tabella al MWc di Barcellona.

