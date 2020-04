Storage Made Simple: ripartiamo dai dati, l’evento virtuale il 14 aprile

Bisogna ripartire dai dati che possono aiutarci ad uscire dall’emergenza: un evento virtuale per capire la tecnologia, le strategie, l’attualità, il 14 aprile alle 15,30

I dati sono la materia prima con cui possiamo costruire la nostra ripresa. Bisogna ripartire dai dati che possono aiutarci ad uscire dall’emergenza ed è attraverso i dati che possiamo sperare di ripartire con l’economia. Proprio l’analisi e l’utilizzo delle informazioni che ci stanno dando in questo periodo permette a molte aziende di continuare ad essere attive in modo efficace.

In questo contesto diventa fondamentale lo storage, i sistemi di archiviazione, l’intelligenza artificiale applicata ai dati. Per questo Digitalic, con IBM, ha deciso di organizzare un evento virtuali su questi temi così centrali per il nostro presente e il nostro futuro. Si chiama Storage Made Simple e si svolge il 14 Aprile alle 15,30. Iscriviti qui all’evento virtuale gratuito.

I temi di Storage Made Simple

Approfondiremo il tema della gestione dei dati, dell’analisi, di come i dati possano essere una risorsa concreta per superare l’emergenza e la crisi economica che ne è derivata, analizzeremo le soluzioni a disposizione delle imprese, le tecnologie che si sono dimostrate più efficaci e dei risultati che si possono ottenere.

Capiremo insieme come sono cambiate le esigenze dei CIO e quali risultati si possono ottenere grazie ai nuovi dispositivi storage.

“Storage Made Simple”: live streaming 14 Aprile ore 15,30

Storage Made Simple è l’evento virtuale di Digitalic e IBM, con la partecipazione dei massimi esperti del settore e con il contributo di esperti internazionali, trasmesso in diretta il 14 aprile alle 15,30 per sapere tutto quello che serve alle imprese su dati, storage, strategie.

Gli ospiti

I massimi esperti di dati, storage e tecnologia in un talk esclusivo, trasmesso in diretta

Raniero Ronchese, Manager of Storage & Software Defined Infrastructure, IBM Italia

Matteo Mascolo, Storage Solutions Sales Leader, IBM Italia

Antonello Milia, Storage & Software Defined Infrastructure Technical Manager, IBM Italia

Paolo Carnevale Baraglia, Storage & SDI Marketing Leader, IBM Europe

Serena D’Eramo, Storage Software Sales Leader, IBM Italia

Luisella Bolondi, Executive IT Specialist & Client Technical Architect, IBM Italia

Robert Haas, Department Head, Cloud and AI Systems Research, IBM Research – Zurich

Emilio Mazzucconi, Manager of Technical Sales Project Informatica

Roberto Renna CEO di Yoctoit

Silvio De Rossi, influencer

Presenta Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Segui la diretta Social: #StorageMadeSimple

Storage Made Simple: ripartiamo dai dati, l’evento virtuale il 14 aprile - Ultima modifica: da