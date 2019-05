Telefono surriscaldato: perché succede e come evitarlo

La buona notizia è che la maggior parte delle volte, anche se il telefono si surriscalda e mostra un avvertimento, una volta raffreddato non ci saranno danni permanenti al dispositivo. Se però il problema si presenta troppo spesso, è bene contattare l’assistenza.

Un telefono surriscaldato è un telefono inutile: appare un messaggio e non si può fare più nulla . Ecco cosa fare per superare il problema.

Se hai mai lasciato il tuo iPhone o smartphone Android in auto in una calda giornata estiva per un lungo periodo di tempo, probabilmente sai che cos’è un telefono surriscaldato. Di solito sul monitor c’è un preoccupante messaggio di avviso che informa che il dispositivo ha smesso di funzionare perché la temperatura interna è troppo alta.

Se ti ritrovi a fissare questo messaggio sullo schermo, non spaventarti! Ci vogliono solo pochi minuti per riportare il telefono a una temperatura adeguata.

Perché il telefono si surriscalda

Il dispositivo su surriscalda di più durante la ricarica della batteria o l’utilizzo. Si potrebbe notare notare un aumento della temperatura del dispositivo più sepsso nelle seguenti situazioni: Quando configuri il dispositivo per la prima volta

Quando esegui il ripristino da un backup

Quando le app reindicizzano o rianalizzano dati, ad esempio quando Foto assegna tag a volti, luoghi o parole chiave dopo un aggiornamento del software

Quando usi app o funzioni che richiedono un’intensa attività grafica o utilizzano tecnologie di realtà aumentata Queste condizioni sono normali e il dispositivo tornerà a una temperatura regolare una volta completate le operazioni. Ecco alcuni esempi di situazioni in cui le temperature ambientali più elevate potrebbero modificare le prestazioni e il comportamento del dispositivo: Lasciare il dispositivo in auto in una giornata calda.

Dimenticare il dispositivo per molto tempo sotto la luce diretta del sole.

Usare determinate funzioni in presenza di temperature alte o luce diretta del sole per un periodo prolungato, ad esempio il tracking o la navigazione GPS in auto, i giochi che richiedono un’intensa attività grafica o le app che usano tecnologie di realtà aumentata.

Come raffreddare un telefono surriscaldato

Se il telefono si surriscalda, ovvero diventa così caldo caldo da far visualizzare un messaggio di avviso, ecco cosa devi fare:

Spegni il telefono Riparalo dall’esposizione alla luce diretta del sole (mettilo sotto un telo da mare, per esempio) Tira fuori il telefono dalla custodia, se ne stai usando una Rimuovi il cavo di ricarica se è collegato Metti il telefono nel freezer, ma non lasciarlo lì troppo a lungo

Se hai un ventilatore, l’aria condizionata in macchina o qualche altro metodo per far passare dell’aria fresca sul telefono, fallo. Velocizzare il processo di raffreddamento riporterà il telefono in funzione in tempi più brevi.

Surriscaldamento di un dispositivo in uso

I telefoni possono scaldarsi anche quando li stiamo usando. Per esempio, se stai utilizzando un videogioco ad alta intensità di risorse con grafica di fascia alta, il telefono prima o poi si surriscalderà.

Se senti il telefono caldo, dovresti chiudere immediatamente l’app o il gioco che stai utilizzando e dare al telefono la possibilità di raffreddarsi.

Scollega il telefono se lo stai caricando.

Ricorda anche che ridurre temporaneamente la luminosità del display aiuterà il telefono a raffreddarsi.

E, ancora una volta, la rimozione della custodia contribuirà ad accelerare il processo di raffreddamento.

Se il telefono si surriscalda continuamente, è probabile che ci sia qualcosa di sbagliato ed è una buona idea contattare l’assistenza dell’azienda produttrice. Gli utenti Apple possono fissare un appuntamento in un punto vendita, mentre gli utenti Samsung possono trovare i dettagli sul sito dell’azienda. Se non sei sicuro del percorso migliore per ottenere supporto per il tuo telefono, contattare il tuo operatore è sempre un buon punto di partenza.

Come evitare di far surriscaldare il telefono

Esistono infine alcune misure precauzionali che è possibile adottare per ridurre al minimo il rischio che il telefono si surriscaldi:

Non lasciare il telefono in auto in una giornata calda

Non lasciare il telefono alla luce diretta del sole

Fai delle pause mentre giochi o guardi video in streaming

Evita di caricare il telefono durante i giochi o lo streaming

Tieni presente che i telefoni, nonostante siano computer in miniatura, non dispongono degli stessi sistemi di raffreddamento dei computer: se il telefono diventa troppo caldo, a volte ha bisogno di aiuto per tornare a una temperatura normale.

La buona notizia è che la maggior parte delle volte, anche se il telefono si surriscalda e mostra un avvertimento, una volta raffreddato non ci saranno danni permanenti al dispositivo.

Telefono surriscaldato: perché succede e come evitarlo - Ultima modifica: da