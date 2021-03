Una bella lista di novità, alcune delle quali rilevanti e interessanti. Andiamo a vederle insieme con ordine

Telegram si aggiorna e lo fa introducendo una bella lista di novità, alcune delle quali rilevanti e interessanti. Trattasi di una lista di funzionalità che vanno dall’auto eliminazione dei messaggi passando per gli inviti con il QRCode ad un gruppo o ad una conversazione e poi i tanto richiesti Widget che sono ora disponibili sia su Android che soprattutto su iOS. Ecco allora tutte le novità.

Auto elimazione dei messaggi

Alcune conversazioni non sono destinate a durare per sempre, ecco perché gli utenti di Telegram possono eliminare i messaggi per tutti i partecipanti in una conversazione in qualsiasi momento, senza lasciare traccia. Dal 2013, gli utenti possono anche impostare un timer di autodistruzione per i messaggi nelle chat segrete. A partire da oggi, è possibile attivare un timer di autoeliminazione in tutte le chat di Telegram, che cancellerà automaticamente i messaggi per tutti i partecipanti o 24 ore o 7 giorni dopo l’invio.

L’autoeliminazione si applica solo ai messaggi inviati dopo che il timer è stato impostato, i messaggi precedenti rimarranno nella cronologia della chat. A differenza delle chat segrete, il conto alla rovescia inizia quando i messaggi vengono inviati, non letti.Per attivare il timer su Android, tocca ⋮ > Cancella cronologia quindi scegli una durata.

, tocca ⋮ > Cancella cronologia quindi scegli una durata. Su iOS, tocca e tieni premuto un messaggio, tocca Seleziona > Elimina tutto (in alto a sinistra) > Attiva autoeliminazione.

Widget per la schermata Home

Per un accesso immediato alle tue chat più importanti, aggiungi un widget di Telegram nella tua schermata home. Il Widget delle chat mostra un’anteprima dei messaggi recenti, mentre il Widget delle scorciatoie mostra solo i nomi e le immagini del profilo.

Su Android, le chat e i messaggi nel widget saranno sempre aggiornati, ed è possibile espandere ulteriormente il widget per occupare più spazio sullo schermo. Su iOS, i widget avranno solo dati aggiornati occasionalmente e non possono essere espansi – questo è dovuto alle limitazioni del sistema.

Per aggiungere un widget, tieni premuto sulla tua schermata home, quindi tocca Widget su Android o il (+) su iOS e cerca Telegram.

Link d’invito con scadenza

Telegram si aggiorna e inserisce i link d’invito. Sono un modo semplice e veloce per portare 1 o 1 milione di persone nei tuoi gruppi e canali. Insieme al link d’invito principale, i proprietari e gli amministratori possono ora creare link aggiuntivi con una durata o un numero di usi limitato, o entrambi.

Ogni link d’invito può essere convertito in un codice QR scansionabile da mettere ovunque, dalle brochure ai cartelloni. Puoi anche vedere quali utenti si sono iscritti usando ogni link d’invito per vedere da dove vengono i nuovi membri o quale formato è stato il più efficace per la crescita. Per visualizzare e gestire i link d’invito, tocca per aprire il Profilo del tuo Gruppo o Canale > Modifica > Link d’invito. Tocca (⋮) o (⋯) per convertire un link in un Codice QR.

Gruppi senza limite di membri

I gruppi Telegram permettono a massimo 200.000 membri di scambiarsi messaggi, media e sticker. I gruppi che sono vicini al limite possono ora convertirsi in Gruppi Broadcast che permettono un numero illimitato di membri. La conversione in Gruppo Broadcast fa sì che solo gli amministratori possano inviare messaggi, ma i membri possano ancora unirsi alle chat vocali. I gruppi broadcast sono ideali per le grandi community, dove le persone possono seguire e vedere interviste esclusive, notizie o semplicemente conversazioni casuali.

Telegram si aggiorna, importazione chat migliorata

Telegram continua a perfezionare ed espandere la funzione di importazione chat aggiunta a Telegram il mese scorso. Con l’aggiornamento di oggi, i messaggi importati appariranno ordinati in base alla loro data originale se aggiunti a una chat Telegram che ha meno di 1000 messaggi.

Sistema di segnalazione migliorato

Telegram elabora milioni di segnalazioni da parte degli utenti ogni mese per assicurarsi che non ci siano abusi nell’utilizzo della piattaforma. Per aiutare a rendere questo processo più efficiente, ora ti chiederemo sempre di selezionare messaggi specifici quando invii una segnalazione. Inoltre, tutte le opzioni di segnalazione ti permettono di aggiungere un commento per dare maggiori informazioni – come quando si segnalano gli account falsi.

Altre emoji animate

Un nuovo aggiornamento significa sempre nuove animazioni, quindi scopri i nuovi personaggi qui sotto inviando una singola emoji in qualsiasi chat.

