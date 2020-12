TV QNED di LG: al CES 2021 la nuova serie retroilluminata a miniled

Con LED piccoli fino a quasi 30.000 elementi, la nuova gamma LG porta la luminosità di picco ad un livello eccezionale ed un contrasto elevatissimo

LG Electronics presenterà i suoi primi TV QNED al CES 2021. I TV QNED di LG utilizzeranno la retroilluminazione a mini LED con un massimo di quasi 30.000 elementi, per un totale di 2.500 zone di regolazione, e saranno inclusi nella gamma di televisori LG a partire dal 2021. Le TV QNED occuperanno uno slot di fascia alta nella linea LCD del costruttore, sebbene la sua tecnologia di punta sarà ancora rappresentata dalle varie serie OLED. La gamma 2021 includerà 10 nuovi modelli 4K e 8K che copriranno un’ampia gamma di schermi di grandi dimensioni fino a 86 pollici.

I televisori odierni in genere fanno uso di centinaia di LED per la retroilluminazione. L’idea alla base della tecnologia mini LED consiste, come d’altronde si evince dal nome, nel “ridurre” le dimensioni di questi LED. In parole povere, questo si traduce in un numero molto più elevato di LED.

In termini pratici questi televisori TV QNED di LG, dovrebbero offrire all’utente finale un contrasto di alta caratura, nonché dei miglioramenti in termini di riproduzione dei colori e HDR. Ovviamente, non manca il supporto al refresh rate fino a 120 Hz. Nel caso vi stiate chiedendo a cosa si riferisce la “Q” nel nome scelto dall’azienda sudcoreana, la lettera fa riferimento a Quantum Dot. La “N”, invece, probabilmente si riferisce al brand NanoCell.

“La nostra nuova serie Mini TV QNED è un’opzione di intrattenimento domestico premium che espande e migliora lo spazio della TV LCD e offre ai consumatori un’altra straordinaria scelta di visione“, ha affermato Nam Ho-jun, vicepresidente senior della ricerca e sviluppo presso la Home Entertainment Company di LG. “Questi televisori offrono un’esperienza che li distingue dagli altri televisori LCD e testimoniano il nostro impegno per l’innovazione e il progresso dello standard“.

Il TV QNED 8K da 86 pollici, top di gamma di LG, sarà in mostra nello stand espositivo virtuale di LG durante il CES 2021 a partire dall’11 gennaio.

