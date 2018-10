Arriva Uber Ride Pass, l‘abbonamento mensile ad Uber. Utilizzare il servizio taxi Uber sarà sempre simile a utilizzare Spotify Premium o Amazon Prime, con l’introduzione dell’ abbonamento mensile Uber. Paghi in anticipo per qualcosa in più: in questo caso, viaggi meno costosi garantiti, anche se c’è traffico intenso o maltempo.

Con il nuovo abbonamento mensile Uber Pass, invece di pagare per corsa a qualsiasi velocità, Uber offre un servizio di abbonamento mensile chiamato Ride Pass che garantisce corse scontate e protezione dai picchi di prezzo.

Uber Ride Pass: Abbonamento mensile Uber

Uber Ride Pass Al momento è solo negli USA, ad Austin, Orlando, Denver e Miami, in queste città gli utenti possono bloccare i prezzi scontati per UberX, Uber Pool e Uber Express Pool alla tariffa mensile di $14,99. A Los Angeles, il prezzo è di $24,99 al mese, ma includerà l’accesso alle e-bike e agli escooter. Le stime di Uber riportano che, in un mese, l’abbonamento permetterà di risparmiare dal 15 al 20% su quanto si spende normalmente per le corse. È possibile annullare il programma mensile in qualsiasi momento.

All’inizio di questo mese, anche Lyft ha presentato il suo All-Access Pass, che si rinnova automaticamente ogni mese, ma, invece di un abbonamento a tempo indeterminato, il pass di Lyft è buono per 30 corse al mese per un canone mensile fisso.

A San Francisco negli ultimi mesi è stata disponibile una versione dell’ Uber Ride Pass per utenti selezionati, ma ad un prezzo inferiore (con un costo di attivazione di $9,99) e solo per le corse tra due set point, come la palestra e la casa. Tutte le altre corse con il pass erano disponibili con il 15% di sconto.

L’abbonamento mensile Uber è disponibile solo in queste cinque città per ora, ma dovrebbe espandersi presto in altri mercati Uber, anche al di fuori degli Stati Uniti; forse un giorno potremo disporne anche in Italia.