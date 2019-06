Venticento apre ad Honk Kong: supporto IT in modalità Follow the Sun

Con l’apertura della sua terza sede a Hong Kong, la società italiana Venticento ora offre i suoi servizi ad ogni latitudine 24/7

Venticento, società italiana specializzata in consulenza e assistenza informatica con l’apertura della sua terza sede a Hong Kong, offre i suoi servizi ad ogni latitudine 24/7.

Venticento: il supporto

Venticento (http://www.venticento.com/it) presenta la nuova modalità di erogazione dei propri servizi globali. Si tratta dell’approccio Follow the sun, in grado di offrire un preciso supporto IT a qualsiasi latitudine del globo, garantendo così un servizio completo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Con l’obiettivo di essere ancora più vicina alle esigenze delle aziende di tutto il mondo, e garantire loro una consulenza e assistenza tecnica a 360°, Venticento dopo l’apertura nel 2014 di 20100US, sbarca in Asia e apre a Hong Kong 7Cento HK. Da oggi il suo vasto portafoglio di servizi e soluzioni, tra cui l’implementazione e la gestione di Infrastrutture IT complesse, il supporto IT, i servizi a valore aggiunto, e le soluzioni di sicurezza informatica è a disposizione delle piccole, medie e grandi aziende, che operano sia sul territorio italiano che all’estero.

“Siamo una società italiana dinamica, ambiziosa e coraggiosa con una forte propensione alla crescita e all’internazionalizzazione“, afferma Enrico Dellù, CEO di Venticento. “Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare nuove sfide globali, con l’obiettivo di diffondere l’innovazione e la cultura digitale nelle aziende e per aiutarle a stare al passo con i tempi, attraverso l’introduzione delle best practice del mercato IT”.



Già punto di riferimento per i servizi IT alle aziende italiane con sedi all’estero, Venticento mette a disposizione il proprio staff di esperti, dislocato su differenti fusi orari, per fornire consulenza e supporto strategico a qualunque orario e in qualsiasi giorno della settimana, massimizzando così il valore dell’investimento digitale delle aziende clienti. Venticento estende il proprio ruolo anche oltre i confini nazionali, affermando e promuovendo all’estero l’eccellenza delle competenze italiane.



“Garantire la continuità e la disponibilità dei sistemi che gestiamo è per noi una missione che non ammette falle”, continua Enrico Dellù. “Vogliamo trasmettere costantemente un senso di sicurezza e tranquillità ai nostri clienti attraverso la protezione dei dati aziendali, e contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi strategici”.

Oggi Venticento, grazie alla combinazione di elevate competenze e della pluriennale esperienza, diviene un Global Player che opera in tre differenti continenti e si propone come partner tecnologico ed unico interlocutore, sia per le aziende italiane con sedi all’estero che per le aziende locali, assicurando loro un supporto continuo e soluzioni innovative ed affidabili.

Chi è Venticento

Venticento nasce nel 2005 con l’obiettivo di potenziare e rendere più efficaci e produttivi i processi di business delle aziende clienti, attraverso il miglioramento e l’ottimizzazione delle infrastrutture informatiche.

Venticento si vanta della pluriennale collaborazione con i vendor più importanti a livello mondiale, il che permette di garantire ai clienti performance migliori della loro rete IT, adeguata sicurezza dei dati e assistenza tecnica puntuale e risolutiva.

Nel 2014 fonda a New York 20100US

Nel 2018 fonda a Hong Kong 7Cento HK, per garantire ai propri clienti il supporto “Follow the Sun” 24 x 7 x 365.

Oggi conta 45 dipendenti e più di 100 clienti con un fatturato di 7,2 milioni di €.

