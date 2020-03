Vivo Iqoo 3 5G: processore top di gamma e supporto al 5G

Uno smartphone Dual SIM basato sul sistema operativo Android 10, che prevede una batteria con capacità di 4400mAh e adotta un processore Qualcomm Snapdragon 865.

L’azienda cinese Vivo ha svelato un nuovo smartphone top di gamma con supporto alle reti di quinta generazione. Stiamo parlando del nuovo Vivo iQOO 3 5G, proposto al lancio ad un prezzo molto competitivo. E’ uno smartphone Dual SIM lanciato basato sul sistema operativo Android 10, che prevede una batteria con capacità di 4400mAh e adotta un processore Qualcomm Snapdragon 865.

Il Vivo iQOO 3 5G ha un display Super AMOLED da 6,44″ con risoluzione Full HD +. Incorpora uno scanner di impronte digitali, mentre nell’angolo in alto a destra si trova la fotocamera selfie da 16 MP. Il brand chiama lo schermo “Polar View Display” e può raggiungere una luminosità fino a 1200nits in alcuni scenari e supporta la riproduzione di contenuti HDR10 +. Viene fornito con una frequenza di campionamento touch a 180Hz per ridurre al minimo il ritardo di input, ma una frequenza di aggiornamento standard a 60Hz.

Sul retro sono presenti quattro fotocamere: un’unità principale Sony IMX582 da 48 MP f / 1.8 è affiancata da un teleobiettivo da 13 MP f / 2.46, uno snapper angolare ultrafide da 13 MP f / 2.2 e un sensore di profondità da 2 MP.

Il vivo iQOO 3 5G è dotato di funzionalità Super FlashCharge da 55 W. La società afferma di poter ricaricare metà della cella di potenza da 4.440 mAh in 15 minuti. L’interfaccia utente del telefono si chiama iQOO UI 1.0, basata su Android 10, e offre la modalità Ultra Game che ti consente di bloccare notifiche e chiamate durante il gioco per ridurre al minimo le distrazioni.

Presenta anche due chiavi a spalla, che la società chiama i pulsanti Monster Touch. Ci sono vibrazioni di gioco 4D che simulano il rinculo quando si spara una pistola mentre si gioca. Tenere premuti i due tasti può attivare la modalità Monster che esegue il chipset al 100%, il che può ridurre al minimo il ritardo in alcune occasioni, ma sarà sicuramente tassativo per la batteria.

Il nuovo Vivo iQOO 3 5G sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 4 marzo in diverse configurazioni. La versione con supporto al 5G con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno sarà venduta ad un prezzo di circa 575€, mentre la versione con il 4G sarà venduta a circa 475€ con 8/128 GB e a circa 512€ con 8/256 GB.

