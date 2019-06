Vodafone down: problemi in tutta Italia a rete fissa e mobile

I clienti dell’operatore rosso stanno riscontrando problemi dal primo pomeriggio: gli utenti hanno difficoltà a connettersi a internet sia da rete fissa che mobile. Oggi 13 giugno è una giornata nera per uno dei principali operatori telefonici d’Italia e d’Europa che, a causa di problemi tecnici non ancora chiariti, sta affrontando un grave disservizio. A […]

I clienti dell’operatore rosso stanno riscontrando problemi dal primo pomeriggio: gli utenti hanno difficoltà a connettersi a internet sia da rete fissa che mobile.

Oggi 13 giugno è una giornata nera per uno dei principali operatori telefonici d’Italia e d’Europa che, a causa di problemi tecnici non ancora chiariti, sta affrontando un grave disservizio.

A una settimana esatta dall’inaugurazione della nuova rete veloce 5G di Vodafone nelle prime città italiane Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, i malfunzionamenti hanno colpito in maniera indistinta tutti gli utenti che usano SIM o modem Vodafone.

Tutto è cominciato alle ore 15:00, quando sono arrivate le prime segnalazioni dei clienti Vodafone tanto sul sito DownDetector quanto su Twitter, dove l’hashtag #VodafoneDown è presto salito tra le principali tendenze.

Verso le ore 16:00 il picco di segnalazioni, più di 8700, provenienti da tutta la penisola: i malfunzionamenti sono stati riscontrati da Nord a Sud Italia, concentrandosi maggiormente nelle grandi città quali Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Bari, Padova, Genova e Brescia.

I disservizi si sono presentati tanto ad utenti business quanto ai privati, e si sono verificati problemi nel collegamento alla rete internet sia da linea fissa che mobile.

Le principali problematiche sembrano essere legate non tanto alla telefonia quanto alla connessione a internet, almeno da rete fissa.

Dopo aver constatato che anche il servizio clienti era irraggiungibile, agli utenti che chiedevano spiegazioni e aiuto su Twitter, Vodafone ha confermato che si stanno verificando problemi tecnici, ma che i loro esperti sono a lavoro per risolvere il tutto il prima possibile. E sempre dal social network di Jack Dorsey si apprende che i malfunzionamenti non riguardano soltanto il Belpaese, ma con alte probabilità sono estese a gran parte dell’Europa.

Alcune segnalazioni circa i problemi di Vodafone sono arrivate dal Regno Unito ma anche dall’Irlanda, dalla Spagna e dalla Grecia, dove però sembra che il guasto sia durato molto meno che in Italia.

Sebbene le segnalazioni stiano via via diminuendo, e alcuni internauti iniziano finalmente a confermare che i problemi stanno cessando, la situazione non sembra ancora del tutto rientrata su larga scala.

In molti casi, tuttavia, anche se il collegamento a internet è finalmente disponibile, il servizio sembra riprendere a singhiozzo, con importanti rallentamenti nella velocità di connessione.

Vodafone down: come risolvere

Qualcuno sta provando ad aggirare il problema intervenendo sui DNS del modem Vodafone Station: modificando i parametri, la navigazione potrebbe tornare alla normalità.

#vodafonedown

Per RIABILITARE INTERNET basta CAMBIARE I DNS. Come? Connettetevi al vostro wi fi, aprite un browser, scrivete 192.168.1.1, mettete in modalità utente esperto, click su internet, click su dns, click su Manuale, primario: 8.8.8.8 e secondario 8.8.4.4, APPLICA — Luca Menegaldo (@menegaldo_luca) 13 giugno 2019

Vodafone down: problemi in tutta Italia a rete fissa e mobile - Ultima modifica: da