WhatsApp limita a cinque inoltri di messaggi da parte degli utenti. La nuova regola nasce per frenare la disinformazione. L’azienda infatti sta iniziando a limitare in tutto il mondo il numero massimo di volte in cui un utente può inoltrare un messaggio, portandolo a cinque. Il popolare servizio di messaggistica intende così combattere “la disinformazione e le voci di corridoio”. Questo è quello che emerge in base a quanto affermato dal management dell’azienda.

Nuove regole Whatsapp: da 20 a cinque inoltri

Ora il limite degli inoltri è 5, in precedenza, un utente di WhatsApp poteva inoltrare un messaggio a 20 persone o gruppi. I messaggi inoltrati dallo scorso autunno sono contrassegnati.

Il limite di cinque è l’espansione di una misura che WhatsApp ha messo in atto in India a luglio. L’azione era stata intrapresa dopo che la diffusione di voci sui social media avevano portato a omicidi e tentativi di linciaggio.

“Stiamo imponendo un limite di cinque messaggi in tutto il mondo fin da oggi”. Ha affermato Victoria Grand, vicepresidente per la politica e le comunicazioni di WhatsApp, in un evento tenutosi nella capitale indonesiana.

Whatsapp inoltrare messaggi a un numero limitato di persone

WhatsApp, che ha circa 1,5 miliardi di utenti, ha cercato di trovare i modi per fermare l’uso improprio dell’app, in seguito alla preoccupazione globale che la piattaforma fosse utilizzata per diffondere notizie false, foto manipolate, video decontestualizzati e bufale audio.

Il servizio di messaggistica è entrato a far parte del campo di battaglia politico delle elezioni presidenziali brasiliane dello scorso ottobre, con il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, che, si accusa, ha utilizzato l’app per diffondere falsità relative al suo principale avversario. Bolsonaro, che ha finito col vincere, ha negato le accuse.

L’app di messaggistica è stata anche utilizzata per mobilitare il supporto per un massiccio sciopero dei camionisti in Brasile nel maggio 2018 che ha bloccato le principali strade del paese per circa 10 giorni e ha ostacolato tutto, dalle consegne di carburante alle stazioni di servizio alle spedizioni di merci nei porti.

La crittografia end-to-end dell’applicazione consente a gruppi di centinaia di utenti di scambiare testi, foto e video oltre la supervisione di controllori di fatti indipendenti o persino della piattaforma stessa.

Whatsapp nuovo limite a cinque inoltri, le tempistiche

WhatsApp pubblicherà un aggiornamento per attivare il nuovo limite di inoltro.

Gli utenti dei dispositivi che girano sul sistema operativo Android di Google riceveranno per primi l’aggiornamento, seguiti dagli utenti di iOS di Apple.