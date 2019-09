WhatsApp vs Telegram: la battaglia a colpi di trasferimento file

Un piccolo botta e risposta su Twitter sminuisce WhatsApp per un vanto sui suoi 100 MB di trasferimento file abbattuto dagli 1,5 GB di Telegram

WhatsApp vs Telegram è una lotta estremamente interessante. E in questa circostanza parliamo di un vero e proprio botta e risposta sui social, nello specifico Twitter. In sostanza il team social di WhatsApp tramite una twittata si vantava del suo limite di trasferimento di file di 100 MB, suggerendo di utilizzare l’app per inviare file di grandi dimensioni, piuttosto che l’e-mail. Secca e carica di ilarità è giunta la risposta cinguettante di Telegram, l’app di messaggistica rivale. Una nota ufficiale di WhatsApp che non poteva non trasformarsi in uno splendido assist servito a puntino al concorrente. Telegram ha infatti sottolineato come nel suo caso gli allegati possano essere ben più pesanti ovvero fino a ben 1,5 GB.

WhatsApp vs Telegram, chi la vince?

Alcuni anni fa, un limite di trasferimento di file di 100 MB sarebbe stato visto in maniera positiva, soprattutto in quanto numerosi servizi di posta elettronica avevano limiti molto restrittivi sulla dimensione dei file che si potevano aggiungere come allegato. Il peso in byte dei file moderni è in costante crescita e con più persone che desiderano inviare file di grandi dimensioni, come foto ad alta risoluzione o video 4K, quel limite di 100 MB potrebbe non essere più sufficiente.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) September 12, 2019

E qui il WhatsApp vs Telegram lo vince decisamente Telegram in quanto WhatsApp ha finito per vantarsi di offrire un limite di dati ormai relativamente basso, servendo su un piatto d’argento al suo più grande rivale un modo per ridimensionare le peculiarità del servizio offerto da WhatsApp stesso. Insomma la classica twittata ad effetto boomerang.

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB. — Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019

E così dopo che WhatsApp ha twittato “Devi inviare un’e-mail ma l’allegato è troppo grande? Prova invece a utilizzare WhatsApp, dove puoi inviare file fino a 100 MB “, l’account Twitter di Telegram Messenger ha risposto con” Devi inviare un messaggio ma l’allegato è troppo grande? Prova invece a utilizzare Telegram, dove puoi inviare file fino a 1,5 GB “.

Il limite di trasferimento di 1,5 GB di Telegram è un enorme aggiornamento rispetto ai 100 MB relativamente scarsi di WhatsApp. Che dopo questa beffa WhatsApp si dia una sveglia?

