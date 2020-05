Workspace Discovery Days: l’evento in streaming il 13 maggio

I nostri luoghi di lavoro non saranno più gli stessi scopri come trasformarli con la tecnologia: Workspace Discovery Days, l’evento in streaming il 13/5/20 ore 15,30

I nostri luoghi di lavoro non saranno più gli stessi. Cambierà profondamente il modo di gestire le postazioni, la presenza in ufficio, la gestione dei dispositivi. Ma la tecnologia può risolvere molte delle questioni aperte e dare ai dipendenti e alle imprese gli strumenti per governare una trasformazione epocale che sta avvenendo nei luoghi di lavoro.



Ma non si tratta solo di adeguarsi, con la tecnologia si può costruire il futuro del lavoro, rispondere alle esigenze dei dipendenti, attrarre i talenti più brillanti che cercano aziende in grado di offrire flessibilità sicurezza e strumenti tecnologici all’avanguardia.

Workspace Discovery Days, l’evento in streaming

Digitalic con Dell Technologies, VMware e Boomi sono felici di invitarti all’evento virtuale Workspace Discovery Days: il 13 maggio alle ore 15,30. È un’occasione unica:

– Scopri come creare un sistema di smart working davvero efficace

– Scopri come creare esperienze coinvolgenti per i dipendenti

– Scopri come trasformare i processi per soddisfare davvero i bisogni dei dipendenti

– Scopri come migliorare il lavoro de reparto IT

– Ascolta i consigli degli esperti Dell Technologies, Vmware e Boomi

Gli ospiti di Workspace Discovery Days

