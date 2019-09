Un incredibile concept phone con un display che si avvolge attorno ai lati del telefono e si estende fino alla parte posteriore

Il display avvolge l’intero telefono. Sembra pazzesco ma è vero. Lo Xiaomi Mi Mix Alpha è uno smartphone fatto quasi a tutto schermo, esattamente un telefono che ha un rapporto schermo-corpo del 180,6%.

Questo telefono è un concept phone e ha un display che si avvolge (Xiaomi lo chiama Surround Display) attorno ai lati del telefono e si estende fino alla parte posteriore. L’unica cornice sul telefono è una sottile striscia sul retro che ospita la fotocamera. Il display del Mi Mix Alpha ha minuscole cornici (solo 2,15 mm) in alto e in basso.

E a proposito di fotocamera? Da 108 megapixel! Con un teleobiettivo da 12 megapixel (per zoom ottico 2x) e una fotocamera grandangolare da 20 megapixel.

La casa cinese dichiara che Xiaomi Mi Mix Alpha ha una fotocamera che scatta in 12.032×9.024 pixel di risoluzione. Difficile non essere incuriositi da 108 megapixel. Per mostrare la sua abilità Xiaomi ha esibito un’immagine scattata con la fotocamera dimostrando che è possibile ingrandirla fino a 8x senza perdere molti dettagli.

Mentre i lati del telefono mostrano promemoria e notifiche, la parte posteriore rimarrà inattiva quando si utilizza normalmente lo smartphone (ad esempio utilizzando lo schermo anteriore), ma si accenderà l’altro lato quando si capovolge il telefono. Si avrà di fatto il display “non utilizzato” che ha collegamenti alle app più fruite dall’utente.

E i selfie? Semplice quando si gira lo Xiaomi Mi Mix Alpha, la fotocamera posteriore diventa una fotocamera frontale. Si useranno quindi tutti i 108 megapixel anche per scattare i selfie!

Il telefono funziona con hardware premium. Una CPU Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Stesso processore e memorie annunciate per Xiaomi Mi 9 Pro 5G, presentato insieme al Mi Mix Alpha.

Xiaomi Mi Mix Alpha, le principali specifiche tecniche

Display avvolgente con rapporto schermo-corpo del 180,6%

Qualcomm Snapdragon 855 Plus

12 GB, 512 GB di spazio di archiviazione

Fotocamera da 108 megapixel + grandangolare da 20 megapixel + sensore teleobiettivo da 12 megapixel

Batteria da 4.050 mAh

40 W di ricarica rapida cablata

Sistema operativo MIUI 11 basato su Android

E il prezzo?

Il Mi Mix Alpha è un concept phone, ma in realtà arriverà sul mercato. Tuttavia, sarà realizzato solo un numero limitato di unità. Costerà la “modica” cifra di 2.815 dollari.

