Yahoo Mail si aggiorna e aiuta gli utenti con nuove funzionalità

La barra di navigazione è la principale novità, totalmente rinnovata e personalizzabile oltre all’inclusione di 5 differenti funzionalità

Yahoo mail si aggiorna per la versione mobile ricevendo nuove funzionalità per le app iOS e Android. Quest’ultima versione offre un design completamente rinnovato stravolgendo completamente l’interfaccia utente del noto client mail. L’update è già disponibile sul Play Store e App Store e include una completa rivisitazione grafica della User Interface, adesso decisamente più moderna e più conforme alla fruizione dei contenuti con l’utilizzo ad un mano. Qui invece il link per scaricare l’app Android.

Yahoo Mail si aggiorna, le principali novità

La barra di navigazione è la principale novità, totalmente rinnovata e personalizzabile oltre all’inclusione di 5 differenti funzionalità:

Annulla iscrizione : la nuova vista Iscrizioni mostra tutte le mailing list a cui sei iscritto e ti consente di annullare l’iscrizione con un tocco.

: la nuova vista Iscrizioni mostra tutte le mailing list a cui sei iscritto e ti consente di annullare l’iscrizione con un tocco. Allegati : le precedenti viste Foto e documenti sono ora combinate nella nuova vista Allegati. Si troveranno più facilmente gli allegati e-mail inviati o ricevuti filtrandoli per tipo di file, foto e speciali.

: le precedenti viste Foto e documenti sono ora combinate nella nuova vista Allegati. Si troveranno più facilmente gli allegati e-mail inviati o ricevuti filtrandoli per tipo di file, foto e speciali. Offerte : visualizza tutte le offerte dalla tua casella di posta in un’unica cartella organizzata in base alla categoria e alla qualità dell’offerta. Si può filtrare per negozio, posizione e offerte consigliate e salvare nei preferiti.

: visualizza tutte le offerte dalla tua casella di posta in un’unica cartella organizzata in base alla categoria e alla qualità dell’offerta. Si può filtrare per negozio, posizione e offerte consigliate e salvare nei preferiti. Vista della spesa : risparmia sull’essenziale con la nuova Vista della spesa. Sfoglia e salva le offerte dai negozi locali e collega la tua carta fedeltà del negozio per applicare automaticamente i coupon salvati alla cassa.

: risparmia sull’essenziale con la nuova Vista della spesa. Sfoglia e salva le offerte dai negozi locali e collega la tua carta fedeltà del negozio per applicare automaticamente i coupon salvati alla cassa. Altro: all’interno di questo pulsante sarà possibile accedere ai contatti di posta elettronica, ad una sezione per la cancellazione veloce dalle mailing list, Speciali, Viaggi e altro ancora.

Yahoo mail si aggiorna inoltre con l’aggiunta di più opzioni di colore del tema. Ora si potrà scegliere tra 14 colori diversi, tutti disponibili in modalità chiara o scura. E in particolare per la modalità scura iOS 13 si potrà impostare l’iPhone in modalità chiara o scura e Yahoo Mail abbinerà le impostazioni nell’app.

Yahoo Mail si aggiorna e aiuta gli utenti con nuove funzionalità - Ultima modifica: da