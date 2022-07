Lo stato online su Whatsapp si potrà nascondere, come fare se si desidera

Pensata per proteggere la privacy degli utenti, potrebbe essere una novità molto gradita e che ridarebbe consensi a pieno all’app di messaggistica ultimamente spesso criticata

Lo stato online su WhatsApp potrà essere nascosto di propria volontà. Una feature lo permetterà, e questa novità consentirà di proteggere ulteriormente la propria privacy. Ai vertici di Meta (ex Facebook), e proprietaria della nota app di messaggistica, si sta quindi lavorando ad una nuova funzione che darà agli utenti la possibilità di nascondere il proprio stato online a tutti.

Si tratta di un’estensione di quanto già reso possibile dall’opzione per far visualizzare solo ad alcuni contatti le informazioni sull’ultimo accesso e l’indiscrezione, per la quale non vi sono state smentite, è del sito WABetaInfo, che aggiorna i propri lettori sulle novità e le possibili nuove funzioni legate all’applicazione. La novità, individuata dal sito WabetaInfo, si riferisce ad una versione dell’app per iOS, ancora in fase di sviluppo e non ancora resa disponibile ai beta tester. Una volta implementata, gli utenti potranno scegliere chi può visualizzare il proprio stato online.

Nascondere lo stato online su WhatsApp, come funzionerebbe

Non molte le informazioni trapelate “sull’how to” di questa nuova funzionalità. Quel di cui si parla narra che attraverso una schermata ad hoc all’interno delle opzioni dell’applicazione ci saranno varie opzioni da selezionare. Si va dal Tutti, al Nessuno, passando per tante scelte preferenziali per l’utente, tipo se selezionare manualmente contatti specifici in grado di visualizzare o impedire la visualizzazione semplicemente a quelli non presenti in rubrica.

La condivisione sarà però necessaria per poter vedere lo stato online degli altri utenti, così come accade per la spunta blu al fianco della consegna e lettura dei messaggi. WabetaInfo nota che, anche se lo screenshot si riferisce alla beta per iOS, WhatsApp prevede di introdurre la stessa funzionalità in un futuro aggiornamento anche per Android e per la declinazione dell’app sui computer.

Whatsapp sta facendo grandi sforzi per riconquistare la fiducia degli utenti, dopo alcune pratiche ritenute scorrette delle quali era stata responsabile in anni recenti, portando molti a preferire applicazioni concorrenti come Telegram e Signal. Questa potrebbe iniziare ad essere una chiave di volta per far rinnamorare gli utenti alla più nota app di messaggistica.

Secondo WABetaInfo non vi sono ancora certezze sulle tempistiche, per l’introduzione di questa novità, ma il sito racconta che potrebbe essere solo la più significativa di un totale di otto nuove funzioni che riguarderanno la piattaforma.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

