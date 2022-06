Telegram Premium: quanto costerà e cosa consentirà di fare

Finalmente arrivano i primi dettagli sulla versione a pagamento dell’app di messaggistica.

È ormai da diverso tempo che si vocifera di una versione Telegram Premium, ossia una versione a pagamento della nota app di messaggistica istantanea. A fronte del pagamento di un canone mensile, gli utenti beneficiano di tutta una serie di servizi esclusivi, non compresi nella versione base e free dell’applicazione. Telegram Premium sarà comunque una realtà, non si sa ancora quando ma pare che i termini siano ormai maturi per proporlo al grande pubblico e capire quale successo potrà avere. Bisognerà infatti capire se i servizi extra offerti renderanno appetibile la scelta di pagare una somma mensile per usufruirne.

Telegram Premium, quanto costa

I rumor più insistenti che in questi mesi sono circolati su Telegram Premium hanno riguardato soprattutto il costo dell’abbonamento mensile e la tipologia dei servizi extra offerti al fronte del pagamento. In mancanza di informazioni ufficiali in merito, adesso è una versione beta dell’app a fornire qualche risposta a tali interrogativi.

Per quanto riguarda il costo dell’abbonamento mensile a Telegram Premium, il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,99 euro (nella versione beta è di 4,99 dollari).

Cosa consente di fare la versione Premium di Telegram

Una volta fatto l’upgrade a Telegram Premium, gli utenti possono accedere a tutta una serie di servizi extra, ovviamente non presenti nella versione gratuita. La versione beta attualmente nelle mani degli sviluppatori ha mostrato quali saranno tali servizi (almeno i primi a disposizione degli abbonati):

caricamento di singoli file fino a 4GB (contro gli attuali 2GB)

aumento della velocità per il download dei file multimediali e dei documenti

niente pubblicità all’interno dei canali pubblici

possibilità di utilizzare fino a 140 caratteri per la biografia (contro gli attuali 70)

nuovi adesivi con effetti aggiuntivi (aggiornati ogni mese) e nuove reaction animate da utilizzare nelle proprie chat

immagini del profilo animate

tutti i precedenti limiti raddoppiati, ossia: fino a mille canali, 4 account in un’unica app, 20 cartelle di chat, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti

trascrizione automatica dei messaggi vocali

maggiori possibilità per gestire le chat

descrizioni più lunghe per le didascalie di foto e video

badge che segnala un account Premium e una selezione di icone per l’app tra cui scegliere

immagine: Pixabay

