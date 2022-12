WhatsApp, i telefoni su cui non sarà più disponibile nel 2023

Nuovo aggiornamento sui modelli di telefoni che l’app di messaggistica non supporterà più da gennaio 2023.

Come succede periodicamente, WhatsApp aggiorna la lista dei telefoni che non supporterà più. Ciò significa che chi possiede uno dei 47 modelli indicati nella lista che vedremo a breve, non potrà più utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea da gennaio 2023. Si tratta, come sempre, di modelli di telefoni datati, che davvero poche persone possiedono e utilizzano. Ma questo, di certo, non esclude che qualcuno possa servirsene ancora.

La data da segnare è quella del 31 dicembre 2022, quando WhatsApp cesserà di supportare la sua app su numerosi telefoni di varie marche. Tra questi, compaiono in lista smartphone Samsung, Apple, Huawei e anche altri.

I telefoni che WhatsApp non supporterà più nel 2023

Scopriamo dunque quali sono questi 47 modelli di telefoni che a partire dalla data dell’1 gennaio 2023 WhatsApp cesserà di supportare. Nel dettaglio si tratta di:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Le ultime novità dell’app

Tra le ultime novità che WhatsApp ha aggiunto, la possibilità di creare un proprio avatar da utilizzare nelle chat e soprattutto la possibilità di annullare l’eliminazione di un messaggio cancellato per errore quando si è scelta l’opzione “elimina per me”. In precedenza WhatsApp aveva altresì aggiunto la possibilità di auto inviarsi messaggi (molto utile per prendere appunti, ad esempio).

immagine: Pixabay

WhatsApp, i telefoni su cui non sarà più disponibile nel 2023 - Ultima modifica: da