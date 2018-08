D-Link, azienda leader nel settore della tecnologia wireless e della videosorveglianza, annuncia la disponibilità della nuova serie di Switch Industriali DIS-100E, la gamma di Switch Fast Ethernet non gestiti, robusti e affidabili, disponibili nella versione DIS-100E-5W, con cinque porte 10/100BaseT(X) e nella versione DIS-100€-8W, con otto porte 10/100BaseT(X).

Gli switch industriali della serie DIS-100E sono semplici da installare, resistono a condizioni ambientali estreme con temperature tra i -40°C e i +75°C, richiedono una manutenzione minima e hanno un’alta resistenza a vibrazioni e urti.

Per questi motivi sono adatti ad essere installati in aree complesse, come le cabine lato strada o sui veicoli, e sono perfetti per imprese, PA e operatori dei trasporti, per supportare la crescente domanda di innovazione per l’automazione industriale e l’industria 4.0 e per le smart city.

Gli Switch Industriali sono progettati per installazione su barra DIN o a muro e integrano 5 o 8 porte Fast Ethernet in grado di supportare applicazioni industriali standard.

L’uptime della rete è garantito attraverso l’ingresso di alimentazione ridondante degli Switch, mentre un’uscita relè consente di essere informati di guasti e interruzioni nell’alimentazione.

La serie di di Switch Industriali DIS-100E è l’ultima aggiunta alla gamma Industrial Ethernet di D-Link. Questa gamma rinforzata include switch Gigabit Managed e Unmanaged con una varietà di configurazioni di porte, qualità del servizio intelligente e sicurezza avanzata e supporta un rapido ripristino della rete inferiore a 20ms per ridurre i tempi di fermo.